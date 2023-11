MEC: obras de Engineering siguen varadas en escuelas de Asunción

En la escuela Pedro P. Peña del barrio Silvio Pettirossi de Asunción, se observan materiales de construcción, montículos de arena, piedras y algunos pozos que ya realizó la empresa Engineering S.A., adjudicada en el 2020 por el El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para construir obras 16 instituciones educativas de Asunción.

En un recorrido realizado hoy, por el centro educativo, ningún trabajo se estaba realizando donde deben construirse tres aulas y baños sexados que serán utilizados para implementar la Jornada Escolar Extendida. Según se ve en el cartel instalado por la empresa en febrero del 2020, estos trabajos tenían una duración máxima de 6 meses.

Según la directora de Pedro P. Peña, Graciela Saldívar, las precipitaciones son las que retrasan la construcción. “Hay mucha tierra roja en esa zona y con la lluvia queda varios días todo hundido, creo que eso está parando un poco últimamente”, agregó.

Solo un pequeño espacio para guardar los materiales fue el avance que se dio en la escuela República de Cuba, también de la capital. La directora, Graciela Noguera, indicó que esperan que se terminen los trabajos para el 2024. “Le dije al arquitecto encargado, la última vez que vino, que en 2040 van a terminar así una sala que deben construir”, ironizó.

MEC cambió a su director de Infraestructura en dos meses y nuevo funcionario no conoce contratos

La empresa Engineering S.A. es propiedad de Juan Andrés Campos Cervera. Campos Cervera es amigo de Jorge López Moreira, cuñado del ex presidente Mario Abdo Benítez y hermano de la ex primera dama, Silvana López Moreira.

El nuevo gobierno en el MEC, cambió en dos meses a su director de Infraestructura. En lugar de Julio Palacios, asumió hace dos semanas Marcelo León, quien pidió más tiempo para “adentrarse” en contratos con Engineering S.A.

El ex director Julio Palacios dijo que decidió dar un paso al costado porque es propietario de una empresa constructora y cae en conflicto de intereses al dirigir la infraestructura del MEC.

“No tuve ningún problema con nadie en el ministerio, pero viendo la normativa indicada por la Contraloría General de la República, yo entro en un conflicto de interés por mi empresa, aunque no tengo ninguna licitación con el MEC o con cualquier otra entidad estatal”, explicó Palacios.

El nuevo jefe de infraestructura, Marcelo León, pidió más tiempo para analizar los contratos con Engineering S.A. y ver la situación de las obras a su cargo en Asunción.

“Yo no conozco mucho del contrato, recién me estoy empapando del contrato que sé que hay con Engineering, no podría dar mayor información. La semana que viene o algo así para que estudie más el caso, podría dar declaraciones”, agregó.