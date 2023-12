Caacupé: monseñor Valenzuela pidió despertar de la indolencia y la indiferencia

Durante su prédica, el obispo habló sobre la realidad que sufren muchas familias. Dijo: “Tenemos que despertarnos de nuestra indolencia, despertarnos de nuestra indiferencia y de nuestra desesperanza porque parece que todavía va a seguir todo igual, porque a pesar de todo, nada va a cambiar si no ponen de su parte. Incluso decimos que no vale la pena hacer ningún esfuerzo y eso no debe ser así”.

Asimismo también señaló que vemos que constantemente el dinero causa estragos en las familias y en los amigos. “La ambición desmedida, el poder, la tentación de querer abusar, los placeres que destruyen a las personas cuando juegan con su cuerpo, los deseos de privilegios y todo eso, cómo nos deja mal y luego que difícil es volver a recuperar la confianza”, dijo monseñor.

Indicó que para que las salvación gratuita entre a raudales entre nosotros, como corriente y ser inmaculado como María, “tenemos que abrir con sinceridad las puertas de nuestra vida a Cristo”.

Lea más: Caacupé: 400 mil paraguayos pasan hambre y sufren de carencias en salud pública dijo, Cardenal

Tupãsy es nuestro modelo a seguir

En otro momento de su alocución, monseñor Valenzuela también mencionó que María debe ser como nuestro modelo a seguir. “Qué vemos en Tupãsy? Una mujer de oración, de misericordia y de justicia que mira siempre a todos los marginados y pobres necesitados”, sostuvo.

Señaló que María es la imagen ideal de lo que tiene que ser el hombre. “Cada uno tiene las sagradas escrituras en su hogar, hay que meditar la palabra de Dios, lo tenemos que escuchar, hay que leer para conocer. El señor nos concedió los sacramentos que son los que contienen la gracia de nuestro señor Jesucristo”, explicó el obispo.

Agregó que “necesitamos de los sacramentos para ir creciendo en gracia y en santidad porque cuando imploramos en nuestros momentos dificiles, es cuando más el espíritu santo nos escucha. Estos elementos son tan importantes en nuestra vida, que asímismo lo vivió María, también lo tenemos que vivir nosostros”, puntualizó el obispo Ricardo Valenzuela.

En la jornada de hoy se tuvo una importante concurrencia de familias que llegaron de distintos puntos del país como Misiones, Caaguazú, Ypacaraí, Presidente Franco, Nueva Italia, Luque, Yaguarón, Villarrica y de otras localidades.

Los feligreses participaron con fe y devoción de la tradicional procesión de la Virgen mediadora de los Milagros de Caacupé, en los alrededores de la Basílica. Al son de la banda de músicos de la Policía Nacional los caacupeños también se unieron y recorrieron con sus pañuelos blancos en honor a la madre de todos los paraguayos.

Lea más: Museo de Basílica de Caacupé atrae a turistas