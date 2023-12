MEC: Adultos volvieron a la escuela para cumplir el sueño de graduarse

Estudiantes se recibieron de la secundaria en la escuela básica República de Cuba, de Asunción, el pasado 30 de noviembre, tras inscribirse al programa de Educación Media Abierta (EMA) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Se trata de adultos que por algún motivo debieron dejar la escuela o el colegio cuando eran adolescentes. La mayoría fue excluida del sistema escolar por problemas económicos de sus familias.

José Bobadilla tiene 35 años y vive en Carapeguá. Dejó la escuela cuando tenía 15 años para sumarse al campo laboral y ayudar a su familia, porque no tenían muchos recursos económicos.

José trabaja en una curtiembre de su ciudad. “Desde que dejé la escuela yo estoy trabajando, ahora ya tengo mi familia también”, comentó.

Se enteró de los cursos de EMA a través de internet y allí supo que en la escuela República de Cuba ofrecían esta modalidad sin la necesidad de presentarse a clases de modo presencial.

“Demasiado emocionado estoy. Yo pensé que no iba a poder, que no iba a aguantar, pero acá estoy con mi certificado”, comentó José. Agregó que desea seguir estudiando alguna tecnicatura, pero todavía no se decide por una especialidad.

EMA: “Yo vivía con mi abuelo nomás luego; ya tenía que salir a trabajar para ayudar”

Liz Vera tiene 24 años y es de Barrio Obrero, en Asunción. Cuando tenía 15 años también debió dejar de estudiar para ayudar en la casa. “Yo vivía con mi abuelo nomás luego, ya tenía que salir a trabajar para ayudar con las cosas”, contó.

Ella explicó que se dedicaba a todo tipo de tareas desde esa corta edad. “No sabía si me iba a animar, pero mis hijas y una profe de acá me inspiraron para volver al colegio”, dijo Liz con una amplia sonrisa y acompañada de sus niñas.

“Culminó y aprobó todos los módulos del plan de estudios de la Educación Media Abierta con énfasis en Ciencias Sociales, en la sede tutorial escuela básica República de Cuba, por tanto se le confiere el título de Bachiller Científico”, dice el certificado que orgullosa exhibía la joven el día de la graduación.

El nombre de la promoción de este año es Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870. Las Residentas del Paraguay.

Es parte de lo que dice en el cartón que con orgullo muestra Hilda Aquino, de 23 años. Su historia es similar a la de Liz. A los 15 años tuvo que salirse de las clases para trabajar y así ayudar en el hogar. Actualmente trabaja de manera particular y anhela seguir estudiando.

MEC: egresados del EMA lo dan todo para salir adelante

La directora de la escuela República de Cuba, Graciela Noguera, afirmó que todos los alumnos y alumnas del programa son personas que quieren salir adelante, progresar en la vida.

“Es un programa muy interesante el de EMA, las clases pueden ser virtuales o los estudiantes pueden acudir a la institución cuando tienen dudas o les cuesta más alguna lección. Es bastante abierto, como dice el nombre”, aseguró.

Las pruebas sí deben hacerse de forma presencial y el acto de graduación es voluntario, porque muchos alumnos están en horario laboral y no pueden dejar el trabajo.

“Yo también quiero destacar que las profes son muy voluntariosas y tienen mucha paciencia con nosotros cuando no entendemos o nos cuesta más algo”, aseguró Liz.

Ex viceministra lamenta falta de difusión del programa EMA

La ex viceministra de Educación Básica, María del Carmen Giménez Sivulec, resaltó la importancia que tiene el programa EMA para la reinserción de personas que debieron dejar la escuela y para que puedan realizarse como bachilleres.

Sin embargo, lamentó la falta de promoción que tiene el proyecto en el MEC. “EMA tiene todos sus materiales elaborados, los libros y las guías para docentes, los cuadernillos, pero no se imprimen o reimprimen”, apuntó.

Agregó que no solo no se imprimen estas herramientas, si no que “no se tienen disponibles y no se promueve su apertura o instalación (del programa)”.

Intentamos conocer mayores datos sobre el programa con la actual viceministra de Educación Básica, María Gloria Pereira, pero no accedió a nuestras consultas.

Más de 450 mil niños y adolescentes están fuera del sistema educativo

Unicef Paraguay y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) publicaron en junio el último informe sobre niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema educativo. El documento detalla que son en total 457.844 los niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años los excluidos, lo que representa un 25,3% de la población total del grupo etario.