MEC: niños aprenden matemáticas más rápido cuando se les enseña en guaraní

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aseguró ayer, durante la presentación de un programa piloto de tutorías telefónicas, que los escolares cuya lengua materna es el guaraní, aprenden más rápido si el docente explica los ejercicios en este idioma.

Según los datos presentados, después de la tutoría, el 14% de los estudiantes más rezagados que participó del piloto aprendió a hacer fracciones cuando antes no sabía. ,La población total del plan piloto fue de 1.000 niños y niñas del primer y segundo ciclo.

De acuerdo con los datos del estudio, el 58% de los tutores dieron clases telefónicas en jopará y el 19% dieron tutorías en guaraní. Los demás, enseñaron en castellano.

“Tuve dos tutorías en guaraní. No me di cuenta hasta que ellos me hablaron en guaraní. Funcionaron mejor así y al final pudieron avanzar”, es uno de los testimonios compartidos en el informe. El estudio es del MEC, Dequení y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

MEC “descubre” aprendizaje en guaraní

El ministro de Educación, Luis Ramírez, destacó que al inicio de las tutorías se presentaban más dificultades. “Hasta que se empezó con el jopara, cuando la comunicación fluyó en guaraní, se adquirió un acercamiento con el chico y los chicos aprendieron más rápido”, dijo.

Otro resultado del proyecto experimental es que de los 1.000 alumnos participantes, antes del plan, el 68% no entendía el valor posicional. Luego de recibir la tutoría, este porcentaje bajó al 36%.

Según el ministro, “está demostrado aquí, con números, cómo mejora la tutoría con el guaraní”.

El Ramírez aseguró que existen numerosos estudios y recomendaciones de implementar el bilingüismo en la educación paraguaya, pero que “por alguna razón” no se hizo antes.

Citó a Ramiro Domínguez, miembro del ex Consejo Nacional de Educación y Cultura (Conec), como uno de los autores que pedían que se enseñe en guaraní en las instituciones educativas, principalmente en las zonas donde es la lengua materna de la comunidad.