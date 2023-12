Cartistas empezaron con atropellos en el JEM, como estaban anunciados

La investigación de oficio es la previa de un posible enjuiciamiento, y de forma llamativa, que en realidad ya no sorprende, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) hicieron lugar al apercibimiento al abogado Blas Vicente Oddone Céspedes quien había denunciado al fiscal Silvio Ignacio Corbeta Dinamarca en la causa caratulada “Hugo Javier González y otros s/ lesión de confianza y otros”, en una de los casos en que está acusado el exgobernador de Central, por una supuesta “tragada” de G. 18.300 millones.

Denunciante queda fuera pero JEM investiga a fiscal

El Jurado resolvió acumular varias causas en las que el abogado Blas Vicente Oddone había denunciado al fiscal Corbeta Dinamarca, hizo efectivo el apercibimiento a este profesional del derecho y lo tuvo por desistido de la acusación.

A la vez, el Jurado inició una investigación preliminar previa, de conformidad a lo establecido en el Art. 18 de la Ley 6814/21 “Que reglamenta la remoción de magistrados, fiscales y defensores públicos” y ordenó el cambio de carátula y la continuación de los trámites de rigor.

La causa investigada en el JEM es la N° 154/2023 “Abg. Silvio Ignacio Corbeta Dinamarca, Agente Fiscal de la Unidad Penal Nº 08 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital s/ investigación preliminar”.

Berni solicitó la apertura de investigación

El cartista Enrique Berni, miembro del JEM solicitó que de oficio se inicie la investigación preliminar previa al fiscal Silvio Corbeta, e hizo mención a los artículos 11 y 18 de la Ley 6814.

Berni al argumentar la apertura de la investigación lo hizo como si fuera el fiscal Corbeta Dinamarca el autor de la supuesta “tragada” en la Gobernación de Central, que se le atribuye al exgobernador Hugo Javier González.

“Se debe tener en cuenta los rasgos que debe contener la información traída a conocimiento del pleno, los hechos reportados revisten gravedad, deben afectar al interés publico o social, por el desvío de fondos de la Gobernación de Central, respecto al desembolso para la realización de obras públicas que no se habrían realizado, simulando el cumplimiento de los fines proyectados”, son los hechos que atribuye el Ministerio Público a Hugo Javier González.

Berni finalmente dijo que corresponde realizar la apertura de una investigación preliminar, traer a la vista los antecedentes de la causa, según dispone el Art. 18 de la ley N° 6814 del Jurado.

Se adhirieron al pedido para investigar

El ministro César Garay dijo coincidir con la opinión del miembro Berni y agregó que surge la pertinencia que el JEM investigue por tratarse del dinero del contribuyente, que no fue justificado en su correspondiente rendición de cuenta en la gobernación afectada.

“Es un punto sensible, el JEM debería investigar con la apertura de una investigación según el Art. 18 de la ley especial que nos rige”, manifestó.

Por su parte el senador colorado Mario Varela dijo coincidir con las argumentaciones de Berni y Garay. “El patrimonio del Estado debe ser protegido, reviste de gravedad, afecta al interés publico lesionado por el desvío de fondos respecto al desembolso realizado a obras públicas”. Pidió la apertura de la investigación para determinar la existencia de mal desempeño de los intervinientes.

El senador colorado cartista Derlis Maidana se adhirió al voto de Varela.

La exministra Alicia Pucheta, representante del Ejecutivo (cartismo), dijo compartir y se adhirió a los fundamentos de Berni en el sentido de disponer de una investigación preliminar y que se traiga a la vista todos los antecedentes para determinar la existencia o no del mal desempeño funcional.

Los diputados cartistas Alejandro Aguilera y el titular del JEM diputado cartista Orlando Arévalo, se adhirieron al voto de Berni.

Causas importantes de Corbeta

El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca tiene casos de interés ciudadano y especialmente de políticos. Entre los más mediáticos se pueden mencionar los casos de corrupción del senador Erico Galeano, de Joaquín Roa, de Esteban Samaniego, de Miguel Prieto.

También ha que añadirse las causas de la Gobernación de Central, del caso “tapabocas de oro” de la Dinac.

Blanqueo del JEM a jueces y fiscales votantes

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió “blanquear” definitivamente a los jueces y fiscales que votaron en las internas partidarias del 20 de junio de 2021. Tanto la ANR como el PLRA informaron al JEM que sus bases de datos no son confiable o que simplemente ya no tenían los registros de los operadores de justicia que sufragaron.

La causa abierta en el Jurado estuvo identificada como N° 80/2022 caratulada: “Investigación Preliminar”. Publicaciones periodísticas: “La lista de los 41 Fiscales que votaron en las internas de la ANR en 2021″ y “En última interna de la ANR votaron 30 jueces, sin sanción ni sumario”.

La primera opinión por archivar la “investigación”

El novel diputado cartista Alejandro Aguilera votó por declarar el archivo de la investigación en el Jurado. Indicó que en la sesión del 12 de junio de 2022, JEM resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar por publicaciones periodísticas.

El 10 de agosto de 2022, el presidente de Tribunal Electoral Independiente del PLRA Gustavo Bernal contestó en su informe al Jurado que se procedió al cruzamiento de datos de magistrados y se constató que se procedió a la suspensión de afiliaciones, según manda el Art 254 de la Constitución Nacional.

Por su parte, el 26 de agosto de 2022, el presidente del Tribunal Partidario de la ANR contestó que la página web es un registro particular informático de interés del Partido Colorado que no reviste el carácter legal de instrumento público.

También agregó que los registros de sufragios asentados por parte de esta asociación política pueden o no coincidir con el voto emitido, y en ese sentido hay que dejar asentado que el registro carece de toda fiabilidad considerando varios puntos en los que pueden cometerse errores.

Este registro particular carece de cadena de custodia desde el origen. El Tribunal Partidario no posee el control de las personas que votan en cada mesa y no anota quienes votaron o no, todo se hace de forma manual y pueden haber errores humanos.

Los expedientes electorales de las internas del 20 de junio de 2021 ya no se disponen físicamente en ANR, porque son papeles y como tales constituyen basura electoral, contestó.

El diputado Aguilera concluye que al no contar con archivos o documentos fiables y fidedignos que permitan un cotejo real de los hechos afirmados en las referidas publicaciones, es decir, si los magistrados y agentes fiscales votaron o no en las internas del 20 de junio de 2021, circunstancia que permita determinar de forma ecuánime y responsable para afirmar la irregularidad en la conducta de los mismos,

Aguilera solicitó archivar la investigación por no existir elementos suficientemente válidos de mal desempeño de funciones de magistrados y agentes fiscales.

Se adhirieron por “blanquear” la causa

Por su parte, el ministro César Garay opinó que la Corte Suprema de Justicia presentó donde correspondía en derecho la denuncia sobre los magistrados que habrían sufragado en ese evento electoral.

Agregó que no existía otra determinación que el archivamiento de la investigación porque los estamentos partidarios contestaron que ya no tienen los archivos de los sufragantes, y sobre todo ante la orfandad probatoria y documental.

El senador colorado Mario Varela dijo coincidir con la opinión del diputado Aguilera y del ministro Garay. No existe indicio de mal desempeño. Además, el sufragio es un derecho constitucional; sin embargo, en este caso en particular corresponde a una cuestión ética por parte de los magistrados.

Por tanto, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían establecer un código interno en el ejercicio ético de su tarea. “Vale la pena esta reflexión, no existe responsabilidad de mal desempeño funcional, es una situación que debe servir para un debate al interior de estas instituciones que tienen la función jurisdiccional.

La exministra de Corte, Alicia Pucheta dijo adherirse y compartía el voto del diputado Aguilera.

El senador colorado Derlis Maidana también se adhirió a los votos de Aguilera y Garay.

El abogado Enrique Berni hizo suyo lo votos de Garay, Aguilera y Varela.

El diputado colorado Orlando Arévalo se adhirió en todos los términos de los anteriores opinantes.

El JEM resolvió, por unanimidad, archivar la causa por no encontrarse indicios de mal desempeño de funciones.

Salvan a fiscala Katia Uemura

La causa a la fiscala Katia Uemura, a pesar del pedido de la exministra Alicia Pucheta de diferir el análisis del caso, igual fue remitido al archivo. Pucheta alegó que quería tener el dictamen de la Contraloría sobre la correspondencia de bienes de la agente del Ministerio Público.

El presidente del Jurado diputado Orlando Arévalo le prometió a Pucheta que iban a pedir el informe a la Contraloría, pero igual votaron y archivaron la causa N° 184/2023 caratulada: “Investigación Preliminar” que fue abierta a base de publicaciones periodísticas tituladas: “Uemura y las sospechas de nexos con narcos” (Diario ABC Color) y “Polémica fiscala Katia Uemura, salpicada en operativo contra presuntos cómplices de Pavao” (Diario Ultima Hora).”

El diputado Alejandro Aguilera salvó a la fiscala Uemura al hacer mención a un informe recibido de la Fiscalía General del Estado que decía que la agente no tenía procesos penales abiertos que estén ligados a casos de narcotráfico.

No existen elementos para enjuiciar de forma oficiosa a tenor de las publicaciones periodísticas, sostuvo el diputado. Empero el caso será analizado en otra sesión, prometieron, pero no cumplieron.

Por su parte, el ministro de Corte César Garay alegó que encontraba indicios para iniciar la investigación preliminar. Le vendía muy bien a la institucionalidad de la República, indicó.

Los votos

César Garay y Mario Varela votaron por enjuiciar a la fiscala; Maidana y Pucheta por posponer su análisis, y por archivar Aguilera, Arévalo y Enrique Berni.

Niegan recurso de reposición al fiscal Said

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó un recurso de reposición que planteó el fiscal Luis Said Frágueda contra la providencia que ordenó su enjuiciamiento, quien obtuvo recientemente una condena de 11 años para Oscar Venancio “Ñoño” Núñez, hermano del senador cartista Basilio “Bachi” Nuñez.

La causa analizada es la Nº 43/2023 caratulada: “Abg. Luis Amado Said Frágueda, Agente Fiscal de la Unidad N° 4 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital s/ enjuiciamiento”. El expediente cuestionado es sobre “Personas innominadas s/ lesión de confianza y otros”.

El senador colorado Mario Varela invocó el Art. 35 de la ley del JEM que dispone que el auto de enjuiciamiento no es recurrible, que no se admiten recursos contra el citado auto interlocutorio.

Varela dijo que corresponde el rechazo de la reposición planteada por el fiscal Luis Said Frágueda.

A la propuesta de Varela se adhirieron los demás miembros del Jurado y se rechazó in límine el recurso de reposición, según se dispuso en la sesión de este martes 19 de diciembre.