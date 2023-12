Municipalidad de Asunción exige US$ 10 millones al IPS por impuestos y tasas

El juez Arnaldo Martínez Rozzano rechazó ayer la excepción de inhabilidad de título interpuesta por el Instituto de Previsión Social (IPS), que se opone a pagar a la Municipalidad de Asunción impuestos y tasas por G. 75.235 millones (más de US$ 10 millones), alegando que se trata de inmuebles empleados para hospitales y no para negocios. La comuna asegura que el ente alquila y genera dinero con inmuebles que no son centros médicos.