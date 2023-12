Moderado optimismo para la soja 2024, pronostican 9 millones de toneladas

El fenómeno El Niño suele beneficiar al agro con un mejor desarrollo de las plantaciones de soja, pero en esta oportunidad no lo está haciendo en la medida esperada porque hubo mucha variabilidad climática según las zonas, con marcadas diferencias en la producción de soja, informó el asesor técnico de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Ing. Luis Cubilla, en rueda de prensa.

Indicó que desde el martes 6 al 13 de diciembre Capeco realizó viajes de toma de muestras de campo de soja y otros cultivos para la zafra 2023-2024. Se recolectaron en total 378 muestras para el estudio satelital y 1.051 puntos para validación en un recorrido de 3.200 km.

Cubilla comentó que este año se complicó el estudio satelital para la soja, porque la mayor parte del tiempo el cielo estuvo nuboso y cubierto, y eso dificultó mucho, por lo que se recurrió a completar las áreas con visualizaciones aéreas en avionetas y con drones, entre otras herramientas.

En este sentido, se destacó la asesoría agrícola de Capeco, que desarrolló una aplicación para el estudio de las áreas de cultivos, una innovación que permite tener en tiempo real la toma de datos realizada en campo: cultivos, estadio, ubicación, foto, estadio y otras observaciones. Esta app permite recolectar los datos incluso sin conexión a Internet, y al momento en el que se tiene conexión se sincronizan los datos y permite que desde cualquier parte del mundo se pueda observar la información.

Cubilla señaló que el área de siembra de la soja estimada para la campaña 2023/ 2024 está entre 3.300.000 y 3.500.000 hectáreas. Agregó que la conclusión preliminar de las estimaciones realizadas hasta ahora hacen referencia a un rendimiento medio de la soja de 2.700 kilogramos por hectárea, con lo que se podrán obtener unas 9.000.0000 toneladas de granos, pero aclaró que es solo una estimación y la cifra final será según el devenir que tenga el tiempo hasta la cosecha.

El experto lamentó que muchos productores tuvieron que resembrar por no hacer caso a las recomendaciones de época de siembra, de no iniciar en setiembre, y algunos se animaron incluso hasta empezar en agosto. Indicó que todos ellos vieron perderse sus plantaciones y tuvieron que resembrar.

Así también, lamentó que los productores tradicionalmente arroceros, que en años anteriores aprovecharon para sembrar soja en sus campos bajos, no hicieron caso a la recomendación de no sembrar este año la soja, porque habría inundaciones. En consecuencia, se perdió totalmente la soja que fue sembrada en campos de arroz.

Detalló que los mejores rendimientos se pronostican para Alto Paraná Norte, mientras que los más bajos se esperan para San Pedro y Amambay, entre otras zonas.

Campaña sojera anterior, zafra 2022/ 2023

Sobre la campaña de soja 2022/2023 Capeco informó que el área de siembra estimada fue de 3.336.689 hectáreas, con un rendimiento en campo de alrededor de 2.657 kilogramos por hectárea y una cosecha total de 8.864.497 toneladas. A su vez, la producción de maíz 2023 se estimó a nivel de campo en alrededor de 850.000 hectáreas y una producción de 5 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 6.100 kilogramos por hectáreas.

En otro rubro, el trigo 2023 estimó en unas 470.000 hectáreas y un rendimiento medio bajo de 1.900 kilogramos por hectárea, por problema generalizado de Pyricularia. La cosecha triguera se estimó en 893.000 toneladas en total.

Divisas de soja, maíz, trigo y arroz ya suman US$ 4.370 millones

Al cierre de noviembre, las divisas de la agricultura empresarial, con la soja, el maíz, el trigo y el arroz sumaron unos US$ 4.370 millones, destacaron ayer en Capeco. La recuperación de la producción agrícola, después de la terrible sequía de 2022, este año tenemos mayor volumen de exportación, informó Sonia Tomassone, de Capeco.

De la soja, destacó que se triplicó la exportación, con unas 6,1 millones de toneladas al cierre de noviembre último, tres veces más que las 2,2 millones de toneladas del periodo anterior. Señaló que este año se tiene un ingreso de divisas de US$ 3.271 millones, unos US$ 2.000 millones más con relación al año anterior. Aclaró que aún no ha finalizado la exportación de soja de la zafra 2022/23 y se estima que falta poco volumen para diciembre, por lo que podría adelantarse que la zafra total de soja fue de aproximadamente 9.1 millones de toneladas.

En cuanto a los destinos de dicha oleaginosa paraguaya, destacó que Argentina se posicionó como el principal receptor con el 88% del total enviado. En segundo lugar, Rusia, que aunque este año empezó a comprar soja de Paraguay, recién desde setiembre pasado se ubicó rápidamente como segundo destino del grano, con 3% del total enviado. Los demás mercados fueron Brasil, EE.UU., Chile, Corea del Sur, Japón, Uruguay y Bélgica.

Sobre los cereales, indicó que el maíz y el trigo registraron mermas en la exportación por menor producción, pero el arroz tuvo excelente cosecha y su volumen de exportación creció en más de 130.000 toneladas sobre el 2022.

Los tres principales cereales de exportación, maíz, trigo y arroz, generaron US$ 1.100 millones en divisas, según datos del BCP.