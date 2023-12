Año fabuloso cierra la ganadería en sanidad, cosecha de terneros, mercados y otros

Está cerrando un año fabuloso para la ganadería, todos los trabajos impulsados en materia de sanidad animal están concluyendo en forma exitosa; pero sobre todo, se logró la exportación de carne a los EE.UU. y se avanzó en muchos otros aspectos que hacen al sector, destacó ayer el presidente de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa), doctor Mario Apodaca, en el marco de la evaluación realizada ayer en el local del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Uno de los hechos más auspiciosos de este año es que, a pesar de las vicisitudes que tuvo el periodo, se proyecta una cosecha de terneros 2023/2024 récord, con cerca de 2.815.000 ejemplares, según estimaciones del presidente del Senacsa, doctor José Carlos Martin.

El mismo también enfatizó como gran paso para el sector ganadero que ya rija la Ley N° 7221/ 2023 que instituye el Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP), y que permitirá la trazabilidad ganadera requerida en los mercados mundiales más exigentes de la carne.

Por su parte, el director general de Sanidad Animal del Senacsa informó sobre uno de los logros destacados que fue la reducción en un 50% de la prevalencia de la brucelosis en el territorio nacional, cuyo plan de erradicación tradicionalmente se enfocaba en la inmunización del hato del rubro lechero, que desde el 2018 se extendió al hato bovino de carne. Explicó que van 7 años de trabajo y la prevalencia indica una disminución de cerca del 50% en contra el 2019, productos de la vacunaciones sucesivas en estos años, la doble vacunación, con cepa 19 y rb51, dentro del plan que se extenderá hasta el 2031.

Buen año para las exportaciones ganaderas

Por otra parte, desde el punto de vista de las exportaciones del sector el 2023 cierra como un muy buen año, será casi como el año pasado, periodo en el que se enviaron al exterior unas 608.975 toneladas de productos pecuarios, por valor de unos US$ 2.197 millones, sumando todos los renglones de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos; así como todos los productos y subproductos de origen animal.

El presidente del Senacsa destacó que la ganadería paraguaya conquistó nuevos mercados, no solo en carne bovina, sino en carne aviar y porcina, a más de 80 destinos.

La exportación aviar será récord, con US$ 12,4 millones solo al cierre de noviembre; así también, la exportación porcina, con US$ 17,5 millones, al cierre de noviembre. En general, al cierre del mes pasado la ganadería inyectó al país US$ 1.847 millones por 564.754 toneladas exportadas.

Una preocupación del Senacsa, el estatus sanitario del vecino, Brasil

En otro orden de cosas, el presidente del Senacsa, Dr. José Carlos Martin señaló algunas de las preocupaciones que son analizadas en el ente. “A nosotros como institución nos preocupa de sobre manera el avance de Brasil en declararse libre de aftosa sin vacunacion. La pérdida de competitividad que Paraguay puede tener con el éxito en Brasil en los mercados que compite con nosotros directamente es muy grande”, expresó.

Ademas, comentó va a ser muy difícil destacarse en la región, tal como se viene hasta ahora, sosteniendo una vacunación con altos índices de inmunidad, con Brasil alado, donde se tiene un hato de 230 millones de cabezas, con un status superior, libre de aftosa sin vacunación, manifestó.

Argumentó que todo eso porque, anticipadamente se tiene que planificar todo: “Nosotros aprobamos el 18 de diciembre el control de vacunas para el 2024, de biológico que serán utilizados durante el año 2025″, acotó.