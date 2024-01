Tribunal emitirá fallo sobre extitular del Indert y otros acusados en caso coima

El fiscal Luis Said ratificó ayer su pedido de condena a 9 años y 6 meses de cárcel para Mario Alfredo Vega Mereles, extitular del Indert, por la presunta comisión de lesión de confianza, estafa, cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorarios y asociación criminal.

Lea más: Policía capturó al expresidente del Indert Mario Vega

Además, el agente fiscal pidió una condena a 8 años y medio de cárcel para el exdirector de Administración del Indert Diego Arnildo de los Ríos, por su participación como autor en los referidos hechos punibles probados en juicio.

Por su parte, para el exjefe de Gabinete del Indert José Luis Clerch Almada, el citado representante del Ministerio Público solicitó una condena a 3 años y medio de pena de prisión; para el representante de la “Fundación Cerro Lambaré” Pedro Martín Benítez Almirón requirió 6 años de prisión por su participación en el soborno agravado y la estafa especialmente grave.

Finalmente, con relación a una directiva de la mencionada fundación, Patricia Zulema Báez de Benítez, el fiscal Said solicitó una condena a 1 año de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, como autora del delito de soborno agravado.

Lea más: Abdo destituye al titular del Indert tras imputación por presunta coima

Presunta coima de US$ 20.000

La presente causa se inició con una denuncia presentada por Lorena Báez, extesorera del Indert, con relación a varias irregularidades descubiertas en la excavación de dos pozos artesianos para la provisión de agua potable a pobladores de asentamientos ubicados en Curuguaty y San Pedro.

Posteriormente, el 29 de mayo de 2020, una comitiva encabezada por el fiscal Luis Piñánez allanó las oficinas del Indert e incautó varias documentaciones que luego de un exhaustivo análisis sustentaron la imputación y posterior acusación fiscal en contra de los ahora acusados en la causa, por el presunto pedido de una coima de US$ 20.000 para la adjudicación para la realización de pozos de agua a la Fundación Cerro Lambaré y el perjuicio de casi G. 1.200 millones al Indert por las tareas comprometidas pero no terminadas.

“Estas obras no sirven, ya que el objetivo principal era proveer de agua potable a la gente de dos asentamientos y mediante pericias ordenadas por la Fiscalía se confirmó que el agua de esos pozos no es apta para el consumo porque contiene coliformes fecales”, puntualizó Said.

Apunta al clan Fretes

El extitular del Indert Mario Vega ratificó que esta causa es una “vendetta” del clan del exministro de la Corte Antonio Fretes, debido a que accedió durante su gestión como presidente del Indert a la compra de un inmueble fantasma que le fue ofrecido por Asdrúbal Fretes, hijo del citado. “Esto es un montaje”, insistió el acusado.

Lea más: Expresidente del Indert asegura que fiscales tenían orden superior de sacarlo esposado de su despacho