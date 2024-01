Nenecho se lava las manos sobre fallas del estacionamiento tarifado y apunta a Parxin

Fallas en la aplicación, horas gratuitas no computadas y problemas para cargar saldo son algunos de los múltiples problemas reportados esta primera semana de estacionamiento tarifado en Asunción. El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez hoy se lavó las manos y, aunque primero afirmó que él es el “primero disconforme”, luego dijo que no tiene por qué solucionar esos problemas.

Lea más: Estacionamiento tarifado: para Nenecho es “fantástico” y no le preocupan fallas de app de Parxin

“Ellos (Parxin) tienen que entender cuál es la problematica, qué pide la ciudadanía, que el costo sea más bajo, que se ajusten tales cuestiones, eso tiene que ver la empresa, no yo. Ellos tienen que cumplir un contrato que ganaron, mediante el cual fueron adjudicados en la administración anterior, donde no tuve nada que ver. Ellos tienen que ajustarse. A mí me obligaron a cumplir el contrato”, respondió.

El jefe comunal habló también acerca de las quejas sobre los cuidacoches que siguen operando y dijo que tuvieron la oportunidad de formalizarse pero no quisieron. “Aquellos que no quisieron presentarse es porque no quieren la formalidad, les gusta la informalidad, y no me puedo quejar si yo mismo incentivo la informalidad, así de sencillo es. Yo no estoy preocupado”, respondió.

Lea más: Estacionamiento tarifado en Asunción: guía práctica para los usuarios

Nenecho evitó consultas sobre fallas del estacionamiento tarifado

Sobre sus declaraciones previas acerca de que está conforme con el estacionamiento tarifado, dijo que le parece “fantástico” que la municipalidad ya no deba hacerse cargo de infracciones relacionadas al estacionamiento.

Ante las reiteradas críticas por las fallas, dijo que “mientras no exista multa, no corre, ellos deben tener tolerancia” y evitó hablar detalladamente al respecto.

En reiterados momentos, ante la mayoría de las consultas, “Nenecho” fustigó a la prensa y acusó a los medios de no informar correctamente sobre el tarifado, pese a que existen múltiples publicaciones detalladas sobre costos y cómo usar la aplicación.

Lea más: Estacionamiento tarifado en Asunción: mapa interactivo para saber en qué calles se pagará