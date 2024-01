Estacionamiento tarifado: para Nenecho es “fantástico” y no le preocupan problemas de app de Parxin

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), hizo un balance de los primeros días de implementación del sistema de estacionamiento tarifado en tres zonas de la capital, gestionado por el consorcio privado Parxin, que entró en vigencia el pasado martes.

A su juicio, “si bien es prematuro todavía porque enero es un mes de poco movimiento”, el balance de los primeros días del estacionamiento tarifado es “fantástico” por “el hecho de que estamos logrando el cometido de mejorar el tráfico y no preocuparnos por andar de niñeros de muchos que estacionan en doble o triple fila”.

En su opinión, la implementación del estacionamiento tarifado está teniendo el efecto de “ordenar un poco las zonas donde siempre teníamos inconvenientes”.

El estacionamiento tarifado está vigente en tres zonas de Asunción: parte del barrio Sajonia, incluyendo el Palacio de Justicia; el centro de la ciudad, incluyendo parte del Mercado 4 y el barrio Las Mercedes, y el barrio Villa Morra y parte de la zona de Carmelitas.

En esas zonas, el estacionamiento es tarifado de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 (excluyendo fines de semana y feriados), mientras que en horario nocturno se cobra de jueves a sábado de 20:00 a 02:00 y los domingos de 20:00 a 00:00 (incluyendo feriados que caigan de jueves a domingo).

Las tarifas son de 2.250 guaraníes por hora para automóviles y 1.050 por hora para motocicletas con patentes registradas en Asunción, y de 4.500 guaraníes para autos y 2.100 para motos con documentos de otros municipios.

Problemas de la aplicación de Parxin: “Ni me preocupa”

Desde la entrada en vigencia del estacionamiento tarifado, la ciudadanía y expertos en informática han lanzado duras críticas sobre el funcionamiento de la aplicación para teléfonos de Parxin, por medio de la cual se espera que los usuarios adquieran “saldo” para el pago por estacionar en las zonas tarifadas.

Se reportaron problemas en la emisión de facturas electrónicas para pagos por la “app” y con la geolocalización de puntos físicos de pago, entre otros inconvenientes, y expertos en ciberseguridad expresaron preocupación por la posible vulnerabilidad de los datos sensibles de los usuarios, como información sobre tarjetas de crédito o de débito.

Sin embargo, el intendente Rodríguez dijo que los problemas de funcionamiento de la aplicación de Parxin, un componente clave del sistema de estacionamiento tarifado, “ni me preocupa” porque, según su argumento, que la “app” esté en condiciones es responsabilidad del consorcio y no de la Municipalidad.

“La empresa debe poner en condiciones su app (...) La empresa debe preocuparse de cumplir a cabalidad el contrato”, dijo.

Señaló que hasta que el sistema de Parxin “no esté al cien por ciento” no se podrá cobrar ninguna multa por falta de pago en zonas tarifadas.

Agregó que la aplicación de Parxin está “en la parte de prueba, educando a la gente, ajustando los detalles, como cualquier ‘app’ de cualquier banco”.

“Ellos (Parxin) deben preocuparse”, insistió. “Si empiezan a aparecer multas porque una persona no recargó y ellos no pusieron las condiciones, vamos a revisar. Mientras tanto, está en vigencia dentro de un plazo de prueba, no se hace efectivo aún el funcionamiento de Parxin, cuando empiecen a apercibir al ciudadano es diferente”, detalló.

Periodo de “tolerancia”

El pasado martes, Parxin y la Municipalidad de Asunción anunciaron que los primeros días de implementación del estacionamiento tarifado serían de “tolerancia” y no se cobrarían multas por falta de pago. Sin embargo, hasta el momento solo se anunció que ese periodo de tolerancia abarca la semana actual.

“Cuando cobren la primera multa termina el plazo de prueba y si hay algún inconveniente ellos tendrán que responder”, reiteró el intendente.

Nelson Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad, enfatizó en repetidas ocasiones durante la semana que la aplicación de multas es potestad exclusiva de la Policía Municipal de Tránsito y que Parxin no puede cobrar multas.

A pesar de su declarada indiferencia sobre los problemas técnicos con la aplicación de Parxin, el intendente afirmó que conversó con el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, “para ver si podía darnos una mano, asesoramiento técnico para que la app pueda tener una funcionalidad como debe ser”.

Problema “heredado”

El intendente volvió a resaltar, como en repetidas ocasiones, que la Municipalidad fue obligada por medios judiciales a cumplir el contrato con Parxin, enfatizando que su administración heredó ese problema del anterior intendente, Mario Ferreiro (2015-2019), y agregó que “si fuera por mí podríamos haber implementado (el estacionamiento tarifado) con nuestros propios funcionarios”.

Además, afirmó que la razón por la que la Municipalidad se encontró en la situación de tener que cumplir por orden judicial el contrato fue “porque se tomaron decisiones por temor a lo que publiquen los medios de prensa”, aunque no entró en más detalles sobre esa afirmación.

Sobre la posibilidad de ofrecer a la ciudadanía mejores alternativas de transporte público -que en Asunción se limita a buses de pasajeros al no existir en el país medios alternativos de transporte ciudadano como los sistemas de trenes que tienen la mayoría de las grandes ciudades de la región– como forma de ordenamiento del tránsito vehicular, el intendente dijo que “concluimos un proyecto para el transporte público en Asunción” -sin entrar en detalles sobre ese proyecto– y que se busca lograr un trabajo coordinado con los demás municipios del área metropolitana y el Gobierno nacional.

Los cuidacoches

El intendente se expresó también sobre la situación de los “cuidacoches” informales, algunos de los cuales fueron incorporados como “ordenadores” del tránsito en las zonas tarifadas bajo contrato con Parxin.

Un gran número de cuidacoches, sin embargo, simplemente se trasladaron a zonas no tarifadas donde siguen cobrando por “cuidar” vehículos estacionados, una práctica que ha sido calificada de extorsiva por la ciudadanía.

El intendente Rodríguez responsabilizó a la ciudadanía de la continua presencia de los cuidacoches, argumentando que, al pagar en vez de negarse a ceder, “nosotros mismos alimentamos eso”.

“¿Quién tiene la culpa, el chancho o quien le da de comer?”, dijo.

También responsabilizó a los medios de comunicación por “darle destaque a esta gente”.