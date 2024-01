San Bernardino: empresa recolectora no es fantasma, dice concejal Villanueva

La ciudad de San Bernardino en pleno verano está atestada de basura y las autoridades municipales no proponen una solución a los constantes reclamos de la población. Los usuarios sospechan que la empresa recolectora Consorcio Cuatro Estaciones que tiene la concesión directa para realizar el servicio es fantasma o que no existe. El concejal Wilfrido Villanueva (ANR) dijo que la firma existe, pero que no está cumpliendo el contrato. Anticipó que el próximo lunes tratarán el tema en la Junta Municipal.