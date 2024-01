Ordenan captura de árabes investigados por suplantación de identidad en examen de naturalización

Por medio del AI N°53 el juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios declaró la rebeldía del sirio Abdul Monim Zaarou y del saudí Mansour Mohammed Said Alyaala. Además ordenó la captura de los mismos en el marco de la causa caratulada como “Ali Mohamed Kanso s/ producción de documentos no auténticos y otros”. Están procesados por presuntamente haber dado su consentimiento para ser suplantados por otras personas en un procedimiento para la obtención de la naturalización de la ciudadanía paraguaya.

Los mismos debían asistir a su audiencia de imposición de medidas fijada para el 29 de enero último, a las 10:00, pero no comparecieron porque se encontraban en ese momento en el Reino de Arabia Saudita, según manifestó ante el juzgado el abogado Diógenes Alexander Gallagher Gamarra, quien ejerce la defensa de los libaneses.

El abogado Gallagher Gamarra adjuntó un informe médico expedido por el Hospital de Dallah, en el cual se recomendaba a Mansour Mohamed Said Alyaala " no viajar ni conducir hasta que se confirmara el diagnostico final y con relación a Abdel Moneim, según carta formal (laboral) de Rotación Futura de Contrataciones, al mismo no se le concede ninguna vacacion, ya sea interna o externa, antes de la fecha de finalización de los proyectos de su responsabilidad y su entrega oficial el 13 de mayo del 2024″.

Por este mismo caso fueron acusados por el fiscal Marcelo Saldivar Bellasai, la abogada Cinthia Paola Pérez Toranzo, el libanés naturalizado paraguayo Alí Mohamed Kanso, quienes aguardan juicio oral y público; mientras que un adolescente, aguarda por la sustanciación de la audiencia preliminar.

Suplantaron a extranjeros en examen de naturalización

Los tres acusados, abogada Cinthia Paola Pérez Toranzo, el libanés naturalizado paraguayo Alí Mohamed Kanso y un adolescente, fueron procesadas porque en el examen para obtener las cartas de naturalización de la ciudadanía paraguaya que se llevaba a cabo ante la Corte Suprema, y que fue solicitada por los extranjeros Abdul Monim Zaarour (de nacionalidad siria) y Mansour Mohammed Said Alyaala (de nacionalidad saudita), fueron suplantados por Alí Kanso y el menor de edad, respectivamente.

Según el escrito fiscal el 12 de noviembre de 2022 y en fecha 7 de diciembre de 2022, la Abog. Cinthia Paola Pérez Toranzo habría patrocinado a Abdul Monim Zaarour y Mansour Mohammed Said Alyaala, en los procesos judiciales para la obtención de las cartas de naturalización de la ciudadanía paraguaya.

En dicho contexto, el 14 de noviembre de 2022, la abogada Cinthia Pérez habría planeado conjuntamente con Adbul Monim Zaarour, Mansour Mohammed Said Alyaala, Ali Mohamed Kanso (de origen libanés, naturalizado paraguayo) y un adolescente, llevar adelante el hecho irregular.

O por lo menos, según fiscallía, la abogado habría incitado a Alí Kanso y al menor de edad, supuestamente, a que estos dos últimos se presenten utilizando documentos de identidad ajenos (de Abdul Zaarour y Mansour Said Alyaala) para suplantarlos y firmar por ellos durante el examen de conocimientos del proceso de naturalización, tramitado ante la Secretaría Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, durante el trascurso del examen de conocimientos, el menor de edad habría sido descubierto en flagrancia y advertido del supuesto uso del documento de identidad de Abdul Monim Zaarour, por uno de los interventores. Los funcionarios intervinientes realizaron el seguimiento de los supuestos hechos acontecidos, a través de las cámaras de circuito cerrado, logrando identificar y percatarse de que el Alí Mohamed Kanso ingresó al examen con documento ajeno y haciéndose pasar por Mansour Mohammed Said Alyaala.

Incautación de millonaria suma de dinero

La Policía Nacional en un procedimiento realizado en febrero de 2023 detuvo a dos personas mediante allanamientos simultáneos en el marco de la investigación de producción de documentos no auténticos y se incautó de G. 289.900.000.

Los detenidos fueron identificados como Cinthia Paola Pérez Toranzo, de 48 años, y Ali Mohamed Kanso, de 66 años. Ambos en ese momento contaban con orden de captura por el delito mencionado por lo que fueron aprehendidos en los allanamientos realizados en Asunción y Luque.

Abogada fue condenada por hecho de secuestro

La empresaria María Mercedes Elizeche fue secuestrada el 31 de julio de 2003, a las 19:00, cuando salía del gimnasio Look Vital, ubicado en el barrio Herrera. La víctima fue liberada semanas después, previo pago de 140.000 dólares.

Pérez Toranzo fue sentenciada a 10 años de prisión, pero luego la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2006, decidió reducir la condena dejando establecida en 4 años y 6 meses, a la exfuncionaria judicial.

El fallo, firmado por los entonces ministros de la Sala Penal Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, contó con el voto en disidencia de ésta última. Blanco, a cuyo voto se adhirió Rienzi, dijo que correspondía revisar el caso porque el fallo de Alzada carecía de fundamentación.