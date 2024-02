“Compradores” de cargos pagaron hasta G. 20 millones por puestos en Yacyreta, IPS y otros entes del Estado

La fiscala Sandra Ledesma, quien investiga la “venta” de contratos, nombramientos y recategorizaciones que involucra al Instituto de Previsión Social (IPS), afirmó ayer que el esquema de estafas también se estaba dando en otras instituciones del Estado. Los registros muestran que los pagos realizados iban desde G. 3 millones para un puesto en IPS, por ejemplo, y hasta G. 20 millones por un lugar en Yacyreta.

A la fecha, suman alrededor de 15 allanamientos, 13 imputados y otras siete personas que tienen orden de captura. “Ya no es más caso IPS, porque hemos encontrado que el esquema al que investigamos en realidad ofrecía cargos para casi todos los entes del país. El monto pagado más bajo que encontramos es de G. 3 millones y el más alto es de G. 20 millones, que pagaron por cargos para Yacyreta”, expresó la fiscala a ABC Cardinal.

Ledesma resaltó también que hay datos de por lo menos unas 3 mil personas que cayeron en la estafa, que pagaron creyendo que obtendrían un cargo público, ya sea en el IPS o en otra institución del Estado. Puntualizó además que muchas de estas personas no actuaron de mala fe, ya que creían que el monto que habían pagado, era por el papeleo y no una coima.

“Tenemos identificadas 3 mil personas que pagaron, qué montos pagaron, a quién le pagaron, en dónde se depositó el dinero. De las personas que pagaron, que tenemos en el listado, ninguno accedió a ningún cargo; fueron estafadas. Son 3 mil personas de un solo grupo. Calculamos que cada grupo, cada coordinador -porque estaban tan bien organizados que se manejaban por grupales- movía G. 2 mil millones”, sostuvo.

La fiscala no supo precisar cuántos grupos habría trabajando en el esquema, pero todo apunta a que la lista de estafados se engrosaría, así como también los nombres de las personas detrás de la estafa. Además, pidió a los estafados acercarse hasta la Fiscalía sin temor, ya que la prioridad es “desbaratar el esquema” y no acusar a quienes por falta de oportunidades laborales, cayeron en engaños.

Falsos “funcionarios” del IPS, con sueldos de hasta G. 7 millones

Ledesma también contó que el esquema de estafas estaba tan bien organizado, que incluso había supuestos “funcionarios” del IPS que cobraban una elevada suma de dinero y servían para engañar, para atraer a más “clientes”. Refirió que bajo la complicidad de verdaderos funcionarios del ente, se instalaban “mesitas” en la institución, para engañar a la persona que ya había pagado así como para captar el interés de otros.

“Estas personas (en las mesas) hasta creían que eran funcionarios del IPS. Eran el ejemplo para que otras vengan a aportar y decir “mira, fulana consiguió” el puesto. Inclusive se les pagaba bien, G. 7 millones, pero no eran funcionarios del IPS”, afirmó la abogada.

Consultada sobre si ya hay información certera sobre personas que, en efecto, hayan accedido a un cargo luego de pagar, al IPS u otra institución del Gobierno, Ledesma dijo que “a lo mejor hay casos”, pero que aún no han avanzado hasta ese punto de la investigación. “Por cada lista vamos a pedir informes”, sostuvo.

Sistema financiero no responde a requerimientos de la Fiscalía

La fiscala apuntó que lo más grave del caso es que estas personas encargadas de engañar, movían sumas exorbitantes en sus cuentas bancarias y que aparentemente, el sistema financiero no detectó las inconsistencias en los movimientos históricos. “No podemos decir si se detectó o no (la inconsistencia en montos), porque hasta hoy día el sistema financiero no responde al Ministerio Público”, criticó.

Ledesma manifestó que también se están pidiendo informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sobre el mismo tema.

Juzgado ratificó prisión preventiva para funcionarios del IPS

Un juzgado penal resolvió ayer, mantener la prisión preventiva impuesta a Eduvigis Espínola, uno de los imputados y funcionario del IPS, por el caso de la venta de cargos en el seguro social.

La jueza Clara Ruiz Diaz Parris consideró que no se dan las condiciones para decretar una medida menos gravosa, por lo que Espínola seguirá guardando reclusión en la Comisaría 12 de la capital, por el plazo de 15 días.

¿ONG o fundación?

La abogada y funcionaria del IPS, Reyna Torres, apresada el martes último tras un allanamiento en Mariano Roque Alonso, hacía oficina en una fundación, que podría tratarse de la ONG que aparentemente hacía los pagos a supuestos funcionarios. Este hecho había sido denunciado por el abogado José González, director jurídico de la previsional.

“No sabemos todavía si es fundación o una ONG; recibimos denuncias y en base a eso se investiga y se allana para buscar elementos que puedan permitirnos encontrar lo que estamos buscando. Pero no podemos descartar nada. Se habló de una ONG, pero hasta ahora es todo un supuesto, denuncias anónimas, datos que tienen que ser cotejados”, afirmó.

González aseveró que todo apunta a que más personas están implicadas en el esquema de estafas, por lo que no descarta que solicitarán más imputaciones. “Se ordenó detención de 13 personas y en la medida que vayan cayendo, poniendo a disposición de la justicia, se irán pidiendo más imputaciones”, dijo.