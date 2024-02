Falta de voluntad de Fiscalía y MOPC dificulta excavaciones para hallar a desaparecidos en dictadura, afirma Goiburú

La falta de voluntad de la Fiscalía y del MOPC dificultan el avance de la búsqueda e identificación de los restos de los desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, según explicó el director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Rogelio Goiburú.

“El año pasado no logramos ir a excavar en los lugares que teníamos planificados por la falta de voluntad política en el Estado. Conseguimos los recursos que nos dio el ministerio, que yo había conseguido ya estos recursos hacía muchos años en el Parlamento. Entre la Fiscalía y el MOPC, que tenían que facilitar el trabajo para que entre en Lambaré, tenía que excavar en el departamento de producción de la Policía, donde se había encontrado el archivo del terror en diciembre del 92, y por una cuestión burocrática no pudimos entrar”, refirió.

Lea más: La dictadura de Stroessner, asignatura pendiente para la educación paraguaya

Agregó que el MOPC tiene que demoler una parte de un edificio donde corren riesgos si se meten a cavar en el lugar que indica uno de los testimonios de un comisario que dice que se enterraron cuerpos, el cual está en una carpeta abierta en la Fiscalía, por lo que espera poder contar nuevamente con los recursos económicos que tuvo que devolver.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recuperación e identificación de víctimas de la dictadura: hallazgo en Caaguazú

Rogelio contó que el año antepasado excavaron en Caaguazú, donde hicimos ocho pozos en los lugares donde le enterraron a los campesinos del famoso caso Caaguazú de 1980.

“Ahí estuvimos durante tres meses y no encontramos los esqueletos, pero sí descubrimos muchísimas cosas, porque no se trató solamente de la represión a los campesinos que venían a reclamar su tierra, sino que en ese lugar el ejército se quedó dos años. En ese lugar abrieron dos cuarteles militares: uno, el Batallón Escolta y otro el regimiento de Villa Rica. Todas las noches los campesinos de la zona escuchaban el traqueteo de las ametralladoras, los vuelos de helicópteros, fue verdaderamente una especie de guerra lo que sucedió ahí durante dos años y eso nadie sabe”, refirió.

Lea más: Los 35 años de democracia tras 35 de dictadura: ¿hubo avances?

Cuerpos de víctimas de la dictadura hallados e identificados

Goiburú dijo que cuentan con cuatro cuerpos identificados que han sido víctimas del Plan Cóndor y con más de 40 esqueletos recuperados, algunos solamente cráneo y otros esqueletos completos. En cuanto a la cantidad de desaparecidos, aseguró que en realidad nunca se sabrá una cifra exacta por la cantidad de represión que hubo en todo el país que con su equipo descubren día a día en las investigaciones que realizan, teniendo en cuenta que hay una cantidad de casos no denunciados. Pero por el momento, ya tienen documentadas cerca de 500.

“Acá en Paraguay podemos hacer perfiles genéticos de sangre, de material biológico, pero de huesos no. Para tener un laboratorio de huesos se necesita mucho capital. A la Argentina le costó el laboratorio forense del equipo argentino antropología forense US$ 5 millones ¿te imaginás?, nosotros estamos pasando el sombrero todos los años para que nos den US$ 20 o 30.000 por hacer los trabajos de campo”, criticó.

Lea más: “Ipukúma la transición”, dice Ortega al cumplirse 35 años de la caída del stronismo

Agregó que en la Agrupación Especializada encontraron 15 cuerpos, al lado del Comando de Ingeniería del Ejército, en inmediaciones de la cárcel de Tacumbú. De ahí, lograron identificar a cuatro: Rafaela Filipazzi (italiana), Cástulo Vera Báez (paraguayo), Miguel Ángel Soler (paraguayo) y a José Agustín Potenza (argentino).

Sigue la búsqueda de Agustín Goiburú, víctima del Plan Cóndor

El director de Memoria histórica dijo que estaban exiliados en el Paraná porque intentaron demasiadas veces secuestrarle y asesinarle a su padre, el doctor Agustín Goiburú, fundador del Movimiento Popular Colorado (Mopoco). El 9 de febrero de 1977 lo secuestran cuando volvía a su casa del hospital en el que trabajaba.

“En el caso de Papá (doctor Agustín Goiburú) yo tengo tres lugares donde posiblemente habría sido enterrado. Uno de esos lugares es justamente acá, en Lambaré, donde no te imaginás las ganas que tengo de entrar, hace tantos años, tantos años que estamos investigando y desde la Comisión de Verdad y Justicia que estuve trabajando del 2006 en adelante, yo ya tenía datos sobre este lugar. ¿Te imaginás la ansiedad que tengo por entrar en este lugar?”, dijo con la voz un poco quebrada.

Lea más: Hace 35 años se hundía la dictadura: hoy nos queda asear y fortalecer la democracia

Agregó que los otros lugares donde podría estar enterrado su padre serían San Pedro y frente al Regimiento Escolta Presidencial, de acuerdo a los testimonios que logró obtener, que indican que el doctor Goiburú fue secuestrado en Paraná el 9 de febrero de 1977, en plena dictadura argentina, y según los documentos, después de que le secuestraron y lo entregaron a Pastor Coronel en Puerto Falcón, Paraguay vía terrestre desde Corrientes. En Corrientes estuvo una semana a cargo del general Cristino Nicolaides, un feroz asesino que fue condenado en la Argentina, que también ya murió, comandante del Regimiento de Infantería nueve de Corrientes.

“Estuvo una semana preso y torturado en investigaciones, después estuvo en el hospital Rigoberto Caballero, muy mal de salud porque ya lo habían torturado salvajemente y después lo llevaron a la Comandancia del Ejército, donde Stroessner tenía su despacho y ahí en ese lugar Stroessner lo interrogó y ordenó su asesinato”, relató.

Critica que Gobierno no utilice recursos para memoria histórica

Rogelio criticó que pese a tener el día 3 de febrero como el Día de la Democracia, el Estado no utiliza los recursos para hacer conmemoraciones para recuperar la memoria y son nuevamente las organizaciones sociales las que hacen las actividades en esta fecha.

“Entre las cosas, que siempre estamos reclamando ese trabajo que se realizó en la Comisión de Verdad y Justicia, ese material que se llama El Autoritarismo e Historia reciente del Paraguay, que esa sea una materia obligatoria en los tres niveles de enseñanza de nuestro país, porque así únicamente los chicos, los jóvenes van a saber, van a conocer y van a también colaborar y movilizarse para que lo que está escrito en nuestras leyes se cumpla”, sentenció.

Agregó que cada vez que sale en publicaciones respecto al trabajo que realizan siempre hay trolls que los critican diciendo cualquier barbaridad y que desde luego hay genuinos representantes de stronismo que salen a despotricar contra lo que hacen, defendiendo sus intereses porque se enriquecieron durante esa época y viven disfrutando de los bienes mal habidos hasta el día de hoy.