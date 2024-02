Inicio de clases: MEC anuncia debate sobre cateo de mochilas; directores plantean revisarlas solo ante sospechas de inseguridad

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), anunció esta mañana que debatirá próximamente sobre la resolución N° 845/23 por la cual “se autoriza al comité educativo institucional de gestión de riesgos (CEIGR) de cada institución educativa de gestión pública, privada y privada subvencionada a la revisión de mochilas o bolsos, en resguardo de la seguridad en el ámbito escolar”.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, informó esta mañana, luego de anunciar un operativo de seguridad en las escuelas, que buscará el análisis de los directores sobre el control de las mochilas a los estudiantes, que se aprobó el año pasado, luego de una ola de casos de violencia en las instituciones educativas.

El caso que encendió las alarmas fue el asesinato de la directora Sofía Rodríguez, del colegio San Gervasio, en el distrito de Independencia, departamento de Guairá. El suceso ocurrió a fines de mayo y el victimario fue un alumno del establecimiento.

“Todavía no está derogado (por la resolución), pero el tema de las mochilas ha generado acciones dispares. Estoy convocando al presidente del gremio de directores para recibir un retorno de los directores la efectividad de esa regulación”, manifestó Luis Ramírez.

“A mi criterio personal, mi opinión, yo creo que no ha resultado (control de mochilas), no ha sido eficaz, pero espero datos que voy a conversar con los gremios para tomar una decisión basada en la objetividad”, aseguró el ministro de Educación, Luis Ramírez, al ser consultado por los medios.

El titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, dijo que a su criterio no debería derogarse la resolución para revisar los bolsos de los estudiantes.

“Pero sí yo creo que podemos revisar, podemos cambiar la resolución, que sea por ejemplo solo ante casos sospechosos o cuando los docentes crean que es conveniente revisar”, aseguró.

La normativa aprobada por el ex ministro de Educación, Nicolás Zárate, generó numerosas críticas de parte de docentes y estudiantes. Los segundos pidieron no ser criminalizados y cuestionaron que con la norma no se respeta el derecho a la privacidad o a la presunción de inocencia.

Según datos de la dirección general de Protección de la Niñez del MEC, el año pasado las clases terminaron con 79 denuncias o casos de amenazas de bombas, tiroteos, portación de armas o masacres en el ámbito educativo.

En total, se registraron 2622 denuncias de violencia escolar, donde resaltan más de 500 casos de abuso sexual y acoso sexual, tanto dentro como fuera del ámbito educativo, pero que llegaron como reportes desde los centros escolares.