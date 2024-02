Inicio de clases: lo que debe contener la alimentación escolar, según nutricionista

Las clases en el sector privado ya iniciaron y para el sector público está previsto desde el 23 de febrero próximo. La licenciada Carolina Sosky, nutricionista, nos cuenta cómo deberían nutrirse los niños y adolescentes en edad escolar.

“Una alimentación ideal para un niño tiene que tener todos los nutrientes principales que están involucrados en el desarrollo, que son, por ejemplo, los carbohidratos, que tienen una función primordial para la energía, para el funcionamiento del cerebro, para la concentración”, indicó en conversación con nuestra redacción.

Dijo que un ejemplo sería incluir en el día panificados, arroz, fideos, papas, batatas, ese tipo carbohidratos complejos que aportan nutrientes ideales aptos para la energía, la concentración, el desarrollo y la fuerza para hacer actividades diarias.

Hambre cero y alimentación escolar: qué deben comer los niños

En la lista de nutrientes fundamentales, Carolina Sosky dijo que están las proteínas, que tienen una función estructural, es decir, ayudan a mejorar la composición del cuerpo a nivel de músculos, a crecer de manera correcta, a tener fuerza, a tener energía para las actividades y, sobre todo, también si hacen actividades físicas y deportes, son importantes para el desarrollo muscular y para mantener las articulaciones y los huesos fuertes.

“Por otro lado, están las grasas. Hay diferentes tipos de grasas, tenemos grasas buenas y no tanto. Grasas buenas serían alimentos como frutos secos: maní, nueces, almendras o alimentos que tengan aceites como aceite de oliva y demás, que aporten también energía, lo que tenemos que evitar es el exceso de grasas, especialmente de alimentos muy procesados como frituras, snacks, alimentos azucarados, todos esos alimentos si bien no son necesarios eliminarlos de la dieta de un niño, no se recomienda consumirlos de manera diaria porque aportan calorías vacías, o sea aportan calorías, pero no nutrientes”, explicó.

Agregó que la dieta debe contener muchas vitaminas y minerales, necesarias para el desarrollo normal y para todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas: el desarrollo mental y el rendimiento académico. “Estos alimentos, estas vitaminas y minerales, encontramos en frutas, verduras, en todos los alimentos que son de origen vegetal, y cada color de vegetales, y cada color de frutas, aportan diferentes nutrientes, por eso, cuanto más variedad y cuanto más color, más diversos y mejores nutrientes obtenemos. No se debe repetir siempre el mismo tipo de verduras y el mismo tipo de fruta para tener más beneficios”, precisó.

Hambre cero y alimentación escolar: niños no deben saltar comidas

Carolina Sosky dijo que a veces es difícil, en algunos, que los niños consuman verduras y frutas, entonces los padres deben buscar estrategias, como por ejemplo, presentar las frutas en formas de jugos, en forma de ensalada, o las verduras en forma procesada dentro de la comida, para que los niños puedan obtener todos sus nutrientes a través de estos alimentos.

“Es importante que los niños no salten comidas, que hagan todas las comidas, incluso que desayunen bien, que tengan una alimentación completa y balanceada, evitar alimentos muy procesados, con mucho azúcar, con muchos aditivos químicos, y realizar todas las comidas en un horario idealmente regular, no pasar muchas horas sin comer, eso evita que tengan debilidad, o que se desmayen, o que tengan mareos. También el hábito de hacer ejercicio complementando con una buena alimentación les ayuda a tener una crianza y desarrollo normal”, finalizó.