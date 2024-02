Estacionamiento: rescisión con Parxin podría demorar hasta 90 días

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, anunció ayer que, ante un incumplimiento grave del contrato por parte de la concesionaria Parxin, se decidió continuar con la suspensión del sistema de estacionamiento tarifado e iniciar el proceso jurídico para buscar el término del contrato.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, explicó que “no es viable” la implementación del sistema, conforme a los informes del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Según indicó, la aplicación digital no cuenta ni siquiera con las mínimas condiciones y por ello no se recomienda para uso público, por lo que decidieron declarar incumplimiento grave del servicio y dar inicio al proceso de cancelación en el marco de la Ley Nº 1.618 de concesiones de obras y servicios públicos.

Estacionamiento tarifado: en 90 días podría haber conclusión

El funcionario comunal explicó que ahora la Comuna deberá notificar al ente judicial encargado de la arbitrariedad, que deberá convocar a una audiencia de conciliación. Si en esta no se llega a un acuerdo, se procederá a un arbitraje que concluye con un laudo.

Mientras tanto se llevé a cabo este proceso, la suspensión del estacionamiento tarifado seguirá vigente, conforme agregó.

Mora señaló que entre 6 semanas y 90 días podría demorar el proceso de cancelación de la concesión.

Hechos nuevos se plantean para rescisión con Parxin

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2022 impuso a la Municipalidad de Asunción la obligación de aplicar el estacionamiento tarifado o pagar una millonaria multa, tras un laudo arbitral que ya se había dado entre Parxin y la Municipalidad en el 2017.

Al respecto, Mora señaló que entienden que el proceso de rescisión será controversial, pero destacó que la Comuna se tomó su tiempo para iniciarlo, por lo que cuenta con nueva información para plantearla en el nuevo arbitraje que deberá afrontar.

“Ahora estamos de vuelta en el mismo lugar, pero con hechos nuevos y ahora estos deben ser valorados por el tribunal de manera diferente porque ya hablan en unos términos absolutos y no son especulaciones. Al leer las conclusiones, darán cuenta de que no es una interpretación de la Municipalidad, es verdaderamente lapidario en el hecho que dice que no se puede, que no se recomienda y que sería un riesgo”, expresó.

Agregó que la Comuna ejecutó lo establecido en el laudo de implementación, por lo que considera que no habría una consecuencia legal en el nuevo arbitraje con relación a un incumplimiento de lo emitido por la Corte en el 2017.