Estacionamiento tarifado: Dueño de Parxin ganó licitación en Encarnación, pero pidió solo 40%

Alfonso Baigorria, uno de los dueños principales de las empresas argentinas Onix y de Decisiones Empresariales SRL, es uno de los responsables del consorcio Parxin, concesionario del estacionamiento tarifado en Asunción. Actualmente tiene la adjudicación del sistema en Encarnación, aunque el contrato no fue firmado por presión ciudadana. En Capital ya implementó el parqueo por una semana, en enero, pero debió ser suspendido ante innumerables fallas y reclamos, principalmente en la App.

Lo llamativo, en Encarnación, Baigorria, a través de un consorcio, solicitó quedarse con el 40% de las ganancias como pago por el servicio ofrecido, mientras que en Asunción el beneficio para Parxin es del 65%. Este alto monto es uno de los reclamos que hacen los asuncenos.

El origen del estacionamiento tarifado

El negocio del estacionamiento tarifado inició el 4 de setiembre del 2015, cuando se formó el Consorcio Parxin, con el fin de pujar por la licitación en Asunción. Las integrantes de Parxin eran Onix, con un 60%, y Geolatina SA, con un 40%. Alfonso Baigorria, ya figuraba como apoderada de Onix. La accionista mayoritaria de Onix era la empresa israelí Parx Ltd. Esta firma fue presentada como la que tenía la experiencia requerida. Es así que ganan la concesión en Asunción, en 2015.

El 13 de junio del 2016, Geolatina compró un 20% de participación a Onix, quedándose con el 60% del consorcio Parxin. Por parte de Geolatina, figuraba Anabela Busolini como representante legal y Francisco Maioli como dueño.

En 2017 el sistema fue suspendido antes de entrar en vigencia y la Municipalidad de Asunción inició un proceso de rescisión del contrato.

En el mismo año, la firma Parx Ltd. se retiró del consorcio, según denuncia del concejal Alvaro Grau (PPQ). La empresa ya no aparece en Onix, pero esto no habría sido informado a la municipalidad.

Estacionamiento tarifado: Edivi SA aparece en el juego

Ya en el 2022 se vuelven a mover las piezas. Alfonso Baigorria, a través de su empresa argentina Decisiones Empresariales SRL se asocia con Edivi SA, de Daniel Díaz de Vivar y su padre Emilio Díaz de Vivar. Forman el Consorcio Estacionamiento del Sur que pujó y ganó la licitación del sistema en Encarnación.

Al mismo tiempo, en Asunción, la municipalidad perdió el arbitraje ante Parxin y decidió implementar el estacionamiento tarifado. El mismo año, 2022, Francisco Maioli Díaz, de Geolatina SA, y Luis Fernando Canillas Díaz de Vivar, representante legal de Edivi SA, firman una carta de compromiso de venta del 60% de Parxin por US$ 1,5 millones.

Como codeudora de la venta a favor de Edivi SA aparecía Decisiones Empresariales, de Alfonso Baigorria. Asimismo, este es elegido como representante de Onix.

Control en Asunción y Encarnación

De esta manera, Alfonso Baigorria y Daniel Díaz de Vivar pasarían a tener el control de ambos sistemas, en Asunción y Encarnación.

Sin embargo, ante la presión ciudadana, el sistema no fue implementado hasta ahora en Encarnación. En Asunción, el inicio fue postergado un año luego de que ABC publicara la intención de compra que no había sido informada. Luego, se comenzó el servicio, pero tuvo que ser detenido por ser deficiente. Se desconoce si la venta de parte del consorcio en Asunción llegó a concretarse en este tiempo, pero desde Parxin lo niegan.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) anunció que en la primer quincena de febrero se definiría el destino del contrato con Parxin, si el estacionamiento tarifado se vuelve a implementar, o se iniciaría un nuevo proceso de rescisión de contrato.