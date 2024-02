Dueño de Parxin, vinculado a firmas que fueron denunciadas por fraude

El consorcio Parxin ganó, en 2015, la licitación pública internacional realizada por la Municipalidad de Asunción para la implementación del estacionamiento tarifado. El consorcio está conformado por la argentina Onix Parque y la paraguaya Geolatina.

Al momento de firmar contrato con la comuna, en 2016, los adjudicados garantizaban la calidad del servicio probando experiencia en el ramo a través de la israelí Parx Ltd., que no forma parte del consorcio, pero fue presentada como accionista principal de Onix. Esta, a su vez, tenía el 60% de las acciones de Parxin y era líder del consorcio.

Sin embargo, en 2017 la comuna inició una rescisión del contrato por la presentación tardía de la póliza de fiel cumplimiento. El proceso se perdió en todas las instancias judiciales y en 2022, la municipalidad, a cargo ya del actual intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), fue notificada de que debía implementar el sistema o pagar una millonaria multa a Parxin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Parxin ya despidió a 21 cuidacoches ante la suspensión de fallido sistema

Pese a dudas que saltaron entonces respecto a quiénes eran los dueños de Parxin y si cumplían o no con la experiencia exigida en la licitación que ganaron, y con la oposición de 9.000 asuncenos, “Nenecho” resolvió implementar el estacionamiento tarifado. Con varios cuestionamientos, en las zonas concesionadas se comenzó a cobrar el 2 de enero, pero una serie de falencias, principalmente vinculadas a la App de Parxin, llevaron a la suspensión sine die del sistema.

Parxin: la App no fue desarrollada por empresa israelí

Nueva información saltó en este periodo de suspensión respecto a los dueños de Parxin. Su representante, Pedro Britos, dijo que aparecen como sus dueños, Alfonso Baigorria por Onix y Francisco Maioli por Geolatina.

Lea más: Parxin sigue sin “arreglar” su app, incluso con la prórroga otorgada por Nenecho

Por un lado, documentos prueban que la que tenía experiencia en el ramo, Parx Ltd., ya no es parte de Onix. La app cuestionada por varias falencias no fue desarrollada por la israelí, sino por Decisiones Empresariales, firma de Baigorria, que a la vez explota el estacionamiento tarifado en Posadas, Argentina.

Por otro lado, documentos indican que ahora Geolatina tiene mayoría en el consorcio, porque compró un porcentaje de Onix y tiene el 60% de las acciones.

Lea más: Parxin: concejales alineados se niegan a debatir sobre rescisión de contrato por estacionamiento tarifado

Maioli, sin embargo, no tiene en sus antecedentes, experiencia en parqueo. Publicaciones de ABC indican que en diciembre del año 2000, la Fiscalía imputó a los directivos del consorcio SIPSA - EPSA (Sistemas Informáticos SA y Equipos Contables SA) y a sus directivos, Francisco Maioli y Gabriel Cosp por producción de documentos no auténticos, declaración jurada falsa y estafa, materializados mediante la presentación de un documento apócrifo en una licitación pública.

Dueño de Parxin, suspendido por Banco Mundial “por haber incurrido en fraude”

En octubre de 2002, un cable de AFP, fechado en Washington (EEUU), informaba que el Banco Mundial había anunciado la descalificación, por cinco años, de Sipsa y su director Francisco Maioli, “por haber incurrido en fraude en la implementación de un programa financiado por el banco en Paraguay”, señalaba la publicación.

Cuatro años después, en febrero de 2006, ABC publicaba que el juez Enrique Mongelós había declarado la quiebra fraudulenta de la empresa de prestación de servicios médicos Golden Cross SA y remitía los antecedentes a la Fiscalía para la investigación correspondiente. La resolución afectaba, entre otras personas, a Francisco Guillermo Maioli Díaz.

Francisco Maioli también fue representante de Asupar (Proel Ingeniería y Bor Com SA), contratado por ESSAP para instalar los colectores cloacales en la zona de la avenida Artigas. Los trabajos fueron cuestionados por haber dejado baches y hundimientos, como refleja, por ejemplo, una publicación de ABC, de enero de 2015.

Contraloría analiza cambios en Parxin

Los cambios en el consorcio Parxin no habrían sido informados a la comuna. Pese a los antecedentes, “Nenecho” no inició otra rescisión de contrato, sino está dando tiempo a la concesionaria para que mejore la App. La Contraloría General de la República (CGR) sí, está analizando los antecedentes del grupo empresarial. z

Quisimos hablar con Francisco Maioli. Llamamos el viernes y ayer a la oficina de Geolatina. En la primera oportunidad no se encontraba; dejamos nuestros número de contacto. Ayer, nadie atendió. Estamos abiertos a recibir su versión cuando lo considere.