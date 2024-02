Video: miembro del FEEI explica el gran error en el proyecto “Hambre cero” de Peña

Christian E. Schaerer, miembro del Consejo del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación (FEEI), habló en una audiencia pública sobre la implicancia del proyecto de ley “Hambre cero” y sostuvo que esta iniciativa del Ejecutivo es una equivocación muy grande.

Habló primeramente para desmitificar de que los fondos van a ir cayendo y que posteriormente no habrá más dinero. Destacó que sí habrá dinero y presupuesto para llevar a cabo el proyecto. “Si no va a haber más dinero después, no tiene sentido lo que va a ser esta Ley”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó que esta iniciativa no tiene sostenibilidad en el tiempo. “Mañana podemos decir ‘tenemos hambre’”, refirió.

Proyecto genera un dilema moral, sostuvo

Según explicó, la dependencia de los fondos de los acuerdos con Brasil y la tarifa de Itaipú genera un dilema moral. Subrayó que, a pesar de financiar la alimentación de los niños, se está hipotecando el futuro ya que se pone en riesgo programas emblemáticos como la primera infancia, formación docente, infraestructura, entre otros.

Manifestó que la alimentación escolar debe estar garantizada, así como la formación de una persona. “Esta ley no precariza la alimentación porque la supedita a fondos inestables y volátiles”, destacó.

Dio como ejemplo que la mayoría de los países invierten los lucros de sus industrias en educación e investigación porque sus procesos son más largos. “No invierten en alimentación porque los niños necesitan comer hoy”, manifestó. Según Shaerer expresó, posteriormente se puede argumentar la falta de comida porque el resultado de Itaipú no fue conveniente.

En ese sentido, mencionó además que no se le puede decir al niño que su alimentación depende de un acuerdo que se debe hacer con el presidente de Brasil.

Alimentación escolar debe estar dentro del PGN

“Si la alimentación escolar es fundamental para nosotros, tiene que estar dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación”, señaló.

Manifestó que el proyecto de Hambre Cero hace que el Ministerio de Educación y Ciencias pierda su rol de órgano rector. “El MEC también aboga por la educación y la alimentación. Ahora eso va a pasar a otro fondo, al igual que la infraestructura”, refirió.

Sobre los fondos del Fonacide, Shaerer propone fortalecer el control de esos recursos. “Si se quiere fortalecer la educación y la investigación, lo que se tiene que hacer es fortalecer el Fonacide y el FEEI”, refirió.