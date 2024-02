San Bernardino: usuarios denuncian sobrefacturación de la ANDE

Los pobladores del barrio Cristóbal Colón y de otras zonas de la ciudad de San Bernardino reclamaron porque desde hace meses la ANDE hace sobrefacturaciones del servicio. A pesar de la protesta de la gente, la institución no propone una solución, según expresaron numerosos usuarios.

Ronald Galeano, poblador del barrio Cristóbal Colón, denunció que el inconveniente se viene arrastrando desde julio del 2023, coincidentemente desde que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tuvo problema con la Caja de Jubilaciones.

“En esa época ya se tenía inconvenientes dentro de la administración de la ANDE y eso afectó a los usuarios de San Ber. Desde ese entonces nos llegan facturas con un monto muy alto”, dijo Galeano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En la ciudad ya no hay lectores que se hagan cargo de las facturas y eso es uno de los problemas que ha causado llegar a esta situación”, agregó.

Lea más: San Bernardino: pobladores exigen la colocación de lomadas

Sobrefacturación por problemas internos

El denunciante añadió que la sobrefacturación ocurrió por problemas internos que se tiene en la ANDE. Dijo que, cansados del problema, un grupo de vecinos acercó a reclamar a la institución, donde los funcionarios dijeron que a los que les llegaron facturas con un monto elevado “se les va a fraccionar la deuda”.

“Nosotros no somos culpables de los problemas administrativos que ellos tuvieron y exigimos una solución. No queremos que nos fraccionen una deuda que no nos corresponde; queremos que nos exoneren”, dijo el usuario.

“En mi otro medidor me viene normal y en un medidor que no utilizo viene G. 1.000.000, sin uso. A los vecinos les solía venir G. 350.000 a 145.000 y ahora se encuentran con la sorpresa de que les viene para pagar desde G. 4.000.000, 3.500.000 entre 2.500.000. Esto es un gran perjuicio para las familias humildes”, lamentó el denunciante.

Asimismo, Ronald Galeano anunció que si los afectados no son exonerados de la deuda realizarán una manifestación frente a la ANDE en protesta a esta falta de respeto que tuvieron con los usuarios.

Lea más: San Ber: IPS y Salud Pública anuncian que reforzarán servicos este fin de semana

No se puede exonerar, dice encargada de agencia

Por su parte, la licenciada Alba Ríos, encargada de la administración de la ANDE de San Ber, indicó que están asistiendo a los clientes afectados por la facturación excesiva. Detalló que el trabajo anterior que se ejecutó en la agencia fue con otra persona, por lo que las lecturas no se estaban haciendo de forma normal como tenía que haber sido.

“Se hizo un mal trabajo y esto se reflejó con la sobrefacturación que se tuvo. “Ahora la agencia de San Ber desde enero ya cuenta con nuevos lectores y se arreglará la situación”, señaló.

Explicó que lo que se hará con este inconveniente es fraccionar la deuda a los usuarios, pero que no se puede exonerar como lo están solicitando, porque esto es un consumo que se utilizó.

“Solamente no se llegó a facturar como se debía cada mes. Entonces es una acumulación de consumo por la falta de lectura real, ese es el problema”, resaltó Alba Ríos, encargada de la administración de la ANDE de San Bernardino.