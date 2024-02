El Anexo C finalmente no será revisado, pronostican

“Pero si se revisa el Anexo C ya sería tarde, tal como como ocurrió con el Acuerdo Cartes-Macri, que demoró entre 5 a 10 años y, para ese tiempo, ya no hará falta, porque cada uno de los países ya llevará su mitad”, explicó.

Ferreira agregó que la esperanza es que haya un buen uso de los fondos de Itaipú, hecho que se podría lograr si se los incorpora al Presupuesto General de Gastos de la Nación, cualquiera sea el escenario.

“Que no nos vengan a decir el día mañana que lo mejor fue la tarifa infermedia, porque eso es justamente lo único que no nos conviene; porque la ANDE podrá ejercer la soberanía si la tarifa baja a U$$ 7 ó US$ 8 y comprar todo lo que nos corresponde; así también, si queda en US$ 22 se tiene la ventaja de disponer US$ 1,000 millones más, pero en una tarifa intermedia no conviene al ente de servicio eléctrico, porque no tiene capacidad financiera de comprar todo”, afirmó.

Por eso enfatizó que la tarifa intermedia” es una trampa” que se estaría pergeñando, de manera tal para decir luego que se llegó a una tarifa intermedia, tal como lo hizo ya el anterior Gobierno.

En ese sentido, Ferreira comentó que los paraguayos “de a pie”, lo que podemos hacer ante este tipo de situaciones es, en primer lugar, ejercer nuestro derecho al voto en forma inteligente y, sobre todo, manifestarnos cuando surgen grupos que ejercen una hegemonía que no corresponde en el poder político o económico o judicial.

En el inicio, ante la pregunta qué hacer con nuestra energía, respondió en forma conceptual: “Debemos hacer todo aquello que genere la mayor cantidad de beneficios al país y a la vez conserve la competitividad y la ventaja que se tiene hoy como exportador de energía eléctrica disponible”.