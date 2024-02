Fiscalía pide confirmar condena a 11 años de cárcel para “Ñoño” Núñez

El fiscal Luis Amado Said contestó la apelación de la defensa y pidió a la Cámara que confirme la Sentencia Definitiva N° 572 del 14 de diciembre de 2023 por la que el Tribunal Especializado en Delitos Económicos resolvió condenar a 11 años de pena privativa de libertad al exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez por enriquecimiento ilícito y administración en provecho propio durante su gestión al frente de la institución.

Said fundamentó que no existe incongruencia alguna entre el auto de apertura a juicio oral y la sentencia de condena, que argumentó la defensa en su apelación, ya que los hechos que fueron acusados y juzgados por el colegiado de Sentencia no variaron; pese a la decisión de los jueces que realizaron la advertencia establecida en el artículo 400 del Código Procesal Penal, con relación al hecho de administración en provecho propio, que también cometió Ñoño.

El agente fiscal puntualizó además que no existe ningún elemento para sostener que los derechos de la defensa en el juicio oral y público hayan sido vulnerados, tal como fundamentó la defensa; y que tampoco se puede hablar de una inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia condenatoria.

Respecto a la prescripción parcial de la causa, solicitada por la defensa de Núñez, el fiscal Luis Said señala que la prescripción en la presente causa no ha operado a la fecha y mucho menos se encontraba prescripta cuando inició el juicio oral, con relación a todos los hechos punibles atribuidos al ahora exgobernador condenado.

Pena a Ñoño Núñez fue bien aplicada, según fiscal

En su apelación, la defensa calificó como “deficiente” la determinación de la pena a 11 años de cárcel y que la argumentación del tribunal hacen lucir con claridad una equivocada determinación de la sanción, además de una interpretación en perjuicio del político colorado.

Sobre este punto, Said puntualiza que el Tribunal de Sentencia analiza cada una de las circunstancias que se establecen en el artículo 65 del Código Penal para dictar la sanción impuesta, por lo que consideró que lo alegado es “improcedente”.

El agente del Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelación que ratifique también la inhabilitación de Núñez para ocupar cargos públicos por otros 10 años.

También requirió que se confirme el fallo de primera instancia que condenó a 5 y 6 años de cárcel, en ese orden, a Nancy Genoveva Núñez de Rousillón y Edulfo Verón Recalde, exsecretarios de Administración y Finanzas de la Gobernación.

El otro condenado es Raúl Delgado Torres, funcionario de Opaci comisionado a la institución departamental, a 3 años de cárcel por lesión de confianza, como cómplice.

La única absuelta de culpa y pena en esta causa es la exasesora jurídica Marlene Altemburger Da Silva.

Ñoño Núñez, preso en la cárcel de Viñas Cue

Óscar “Ñoño” Núñez cumple prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue por disposición del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que luego de condenarlo a 11 años de cárcel ordenó su inmediato traslado a un centro penitenciario.

El exgobernador fue llevado primeramente al Departamento Judicial de la Policía Nacional, donde permaneció preso por 10 días hasta su traslado a la prisión militar.