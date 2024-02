Uno de cada cuatro niños no estudia: asegurar acceso y permanencia en la escuela es principal desafío, afirman

Información del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de 2022, señala que en el país, 457.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, no asiste a la escuela. Se trata del 25% de la población en esa franja etaria e implica que 1 de cada 4 niños no estudia.

Además, hay 75.000 estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2022, en Paraguay, en la población de 15 años de edad en adelante, el promedio de años de estudio es de 9,9. Esto aumenta a 11 años en la población urbana y se reduce a solo 8 años en la población rural. La Educación Básica en nuestro país va del Primero al Noveno Grado.

Con estos número, el docente e investigador educativo Rudi Elías considera que en medio de la precariedad en que se desarrolla el sistema, que se evidencia con el inicio del año lectivo, al pensarse en un sentido más amplio de los desafíos de la educación, “en primer lugar se encuentra el tema de asegurar el acceso a la educación de todas las personas, enfrentar el problema de la exclusión del sistema escolar”.

“Hay sectores de la población que directamente no tienen acceso a la Educación Inicial, Pre Escolar, y hay un sector que todavía no tiene acceso a la Educación Básica, es pequeña, pero existe. Son las poblaciones que se encuentran más excluidas, no solo educativamente, sino social, económica, políticamente en nuestro país, como poblaciones indígenas, personas con discapacidad, por ejemplo”, indicó Elías.

Abandono escolar por problemas como la pobreza o el embarazo adolescente

“Por otro lado, hay una población que accede a la educación escolar pero que abandona por diversos motivos antes de completar, al término del Segundo y Tercer ciclos. Y ahí vemos que esa población está afectada principalmente por problemas de pobreza, necesidad de generar ingresos y otros problemas sociales importantes en nuestro país, como por ejemplo el embarazo adolescente”, agregó.

Elías también consideró relevante avanzar en la elaboración del plan que determine los objetivos de la educación paraguaya y, a partir de allí, el contenido curricular, la metodología y lo que se necesita para la implementación del plan. “Se tienen que generar las condiciones de diálogo para la construcción de un plan”, indicó.

Paralelamente, para el experto es importante la implementación de acciones específicas inmediatas, como los proyectos del MEC con énfasis en la lectoescritura y la matemáticas. “Es importante la iniciativa, en los años de pandemia se dificultó mucho el logro de estos aprendizajes y eso tiene sus consecuencias en los diferentes niveles”, dijo.

Según el último resultado de las pruebas PISA (Programa Internacional para el seguimiento de los Alumnos), realizadas en 2022, en Paraguay, 7 de cada 10 alumnos de 15 años no comprende textos básicos. Además, 9 de cada 10 estudiantes no son capaces de resolver problemas básicos de matemáticas.

Las carencias en las escuelas públicas

Rudi Elías considera que en materia educativa, “la voluntad política se refleja en el presupuesto”. En nuestro país, la inversión no llega al 4% del PIB, cuando organismos internacionales recomiendan el 7%. Entretanto, los alumnos comenzaron el año lectivo 2024 con problemas de infraestructura, falta de sillas y mesas. En el interior del país, varios iniciaron bajo los árboles.

Además hubo quejas por falta de rubros para docentes y por la escasa cantidad de útiles en los kits. La alimentación escolar también está en debate. A todo esto se suman problemas de calidad e incluso de falta de conectividad.

“Nos mantenemos en una situación de precariedad y no se está logrando el avance en cuestiones más estructurales, que van más allá de la voluntad que puedan tener las autoridades educativas”, señaló Elías.