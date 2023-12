Educación: revelan que 7 de cada 10 estudiantes paraguayos no comprenden lo que leen

El resultado de las pruebas PISA reveló que 7 de cada 10 alumnos paraguayos no comprenden textos básicos y no mejoraron en comprensión lectora. Además, revela el alarmante dato de que 9 de cada 10 estudiantes no son capaces de resolver problemas básicos de matemáticas. En ciencias, los resultados son similares, ya que 7 de cada 10 escolares se encuentran en el nivel inferior mínimo.