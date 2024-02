Fiscalía pide ratificar comiso de bienes de Darío Messer en Paraguay

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera contestó la apelación presentada por la defensa de Darío Messer y pidió ratificar la sentencia dictada el 26 de diciembre de 2023 por el Tribunal Especializado que integran los jueces Claudia Criscioni (presidenta), Yolanda Morel y Jesús Riera, que ordenó el comiso autónomo de bienes del “doleiro” brasileño.

“Todos los argumentos que fueron esgrimidos en la apelación especial no se ajustan a derecho, como sí lo hace el fallo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos. A nivel constitucional se establece que solo mediante una ley o una sentencia judicial se puede privar de sus bienes a una persona; y es eso lo que ocurrió en el presente caso”, fundamentó el agente fiscal.

Cabrera se refirió también al argumento de la defensa, que en su apelación habla de “confiscación” de los bienes de Messer; y afirmó que no existe vicio alguno en el fallo dictado, por lo que, según concluyó, el comiso de los bienes del brasileño debe ser confirmado por la Cámara.

Conducta de funcionarios del BNF sobre Messer

Respecto a la conducta de los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) que según la sentencia del tribunal que dictó el comiso de bienes de Messer, tuvo que haber sido investigada por el Ministerio Público, el fiscal Cabrera dijo que la parte resolutiva del fallo no establece la remisión de los antecedentes del caso para que los empleados de la banca estatal sean indagados.

Agregó que los hechos acontecieron en el año 2006, por lo que están prescriptos; y que actualmente existe una discusión jurídica sobre la legalidad de la actuación de los trabajadores del BNF.

Cabrera resaltó que, según el Tribunal de Cuentas, la conducta de los funcionarios se ajusta a derecho; pero el BNF planteó una acción en contra de ese fallo, que está pendiente de resolución.

Comiso “es una parodia”, dice defensa

La defensa del ‘doleiro’ Darío Messer, ejercida por las abogadas Sara Parquet de Ríos y Paola Gauto, apeló la sentencia definitiva Nº 3 del 3 de enero de 2024, que ordenó el comiso autónomo de los bienes que el brasileño tiene en Paraguay. Solicita la nulidad del fallo y el reenvío de la presente causa para un nuevo juicio oral.

“La decisión del Tribunal de Sentencia es más que una parodia que no se sustenta en pruebas legales, sino en el uso de supuestas pruebas ilícitamente invocadas, no producidas en juicio y que no han podido acreditar el nexo de causalidad entre los bienes a ser decomisados con algún hecho antijurídico, presentando las características de una verdadera confiscación expresamente prohibida en la Constitución Nacional”, resalta parte del escrito de apelación.

Agrega que se esperaba un trabajo más responsable y serio por parte de los jueces Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, en el juicio oral que califica como “amañado”, donde solo se vio cumplir ciertas formas para dar marco legal a este despojo, ya que, de acuerdo a lo que argumenta la defensa en su apelación, el comiso autónomo de los bienes “ya se había decidido incluso antes del inicio del juicio”.

En otra parte del recurso planteado, que consta de 106 páginas, la defensa de Darío Messer dice que en ningún momento se cuantificó el monto del dinero que supuestamente fue lavado, para de ese modo justificar la cuantía de los bienes que han sido comisados. Sobre el punto, añade que el Tribunal de Sentencia arbitrariamente argumentó su fallo en un relato de hechos que no fue expuesto, no fue probado y usando pruebas de las que, incluso, el propio Ministerio Público desistió durante el juicio oral que finalizó el 26 de diciembre del año 2023.

Messer, condenado en Brasil

En junio del año 2022 un tribunal de Brasil ratificó la condena a 13 años y cuatro meses de cárcel al “doleiro” Darío Messer, por lavado de dinero en una operación derivada del caso “Lava Jato”.

El “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes fue arrestado en mayo del año 2018, pero se escapó y estuvo prófugo hasta que fue recapturado el 31 de julio de 2019, por la Policía Federal en San Pablo, Brasil.

En agosto de 2020, como parte de su delación premiada, Messer había señalado a las autoridades brasileñas que el Banco Basa, propiedad del expresidente Horacio Cartes, formaba parte de un esquema supuestamente “legal” para el lavado de dinero.