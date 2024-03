Pediatras y nutricionistas piden audiencia pública sobre “Hambre cero”

El doctor Ernesto Weber, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, recalcó la postura de su gremio, con respecto a las declaraciones del ministro de Educación ayer, quien mencionó el ayuno intermitente en medio del debate sobre el proyecto de “Hambre cero”.

Contó que ayer tuvieron que convocar a los comités de nutrición y gastroenterología para debatir al respecto, puesto que no existe ninguna evidencia científica sobre la efectividad de esa dieta para los niños. Al contrario, señaló que los menores necesitan tener 4 a 5 comidas al día.

“El niño necesita nutrirse prácticamente todo el día, porque está en crecimiento y no para”, señaló en contacto con ABC Cardinal.

Además, reveló que ya solicitaron una audiencia pública con el Ministerio de Educación para debatir sobre el proyecto Hambre cero, pediatras y nutricionistas infantiles.

Sobre la posibilidad de suprimir el desayuno y dar solo el almuerzo, indicó que no es recomendable. Señaló que eso siginificaría que los niños que no tienen desayunos en sus casas estén más de 11 horas sin comer. “Si encima tiene la mala suerte detener deportes esa mañana, lo más probable es que se desmaye por hipoglicemia”, indicó sobre qué le pasa a los niños que no desayunan.

Contó que el alimento es el “precalentamiento, poner el motor en marcha y calentarlo”, tras lo cual los niños recuperan fuerzas para seguir.

Por ese motivo, confirmó que ya están solicitando al Senado una audiencia pública con varias sociedades científicas, como las de pediatría y nutrición. El objetivo es presentar evidencias científicas sobre el asunto nutricional.