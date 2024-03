Ayuno intermitente en niños no es recomendable, sostiene pediatra

Ernesto Weber, presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, habló sobre la eliminación del desayuno escolar y el “ayuno intermitente” mencionado por el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Aclaró que, para los niños y adolescentes, que están en etapa de crecimiento, no existe evidencia científica que hable de ayuno intermitente. Manifestó además que una de las primeras cosas que se enseña en pediatría es que los niños no son adultos en miniatura.

Subrayó además que el ayuno intermitente en los adultos está en la mesa de discusión si es saludable o no porque se deben cumplir ciertos requisitos. “Si en los videos de YouTube de adultos se habla de ayuno intermitente es para personas grandes, que también es discutido”, refirió.

Un niño necesita un buen desayuno, refiere

Weber explicó que los niños tienen que hacer 4 a 5 comidas diarias. “Todas las comidas son importantes y, si el niño tiene un ayuno de varias horas, obviamente necesita de un buen desayuno porque es lo que va a despertar sus neuronas y el niño va a estar preparado para sus actividades”, refirió.

Expresó también que muchas veces en Paraguay, la leche es la principal fuente de proteína, sobre todo cuando el niño va a iniciar su actividad escolar.

En ese sentido, el especialista agregó que en Paraguay existe una ley que hace referencia a una cantina saludable y habla sobre la alimentación de los niños en los recreos. “Las cantinas deberían estar ofreciendo frutas, agua potable, que no se cumple”, lamentó.

Agregó además que el almuerzo y la cena también son importantes para el desarrollo del niño.

Sobre la posible implementación de un “ayuno intermitente”, agregó que ni siquiera se habla de que el niño baje de peso, porque está en etapa de crecimiento. “Un niño necesita alimentarse varias veces al día”, reiteró.

Niños deben estar protegidos ante altas temperaturas

El pediatra refirió además que las olas de calor afectan bastante a los niños ya que son más propensos al cambio de temperatura.

“Muchas veces un bebé no sabe decir que tiene sed o puede pedir algo de tomar. Hay que estar detrás protegiendo continuamente”, dijo.

Refirió que en altas temperaturas es importante que los niños estén bien hidratados, no deben exponerse mucho al sol, deben utilizar ropas claras y estar en sitios ventilados.

Sobre la presencia de niños en el aire acondicionado, subrayó que no se recomienda un cambio brusco de temperatura. Pide que la brecha de diferencia no debe ser mayor de 10 grados. Refirió además que el choque de temperatura no es bueno a todo el sistema respiratorio.