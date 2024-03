Parxin: “Nenecho” no ve culpa de la Municipalidad tras lapidario informe de Contraloría

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), comentó acerca del informe de fiscalización presentado por la Contraloría General de la República sobre la implementación y posterior suspensión en la capital del sistema de estacionamiento tarifado a cargo del consorcio privado Parxin.

En su “fiscalización especializada inmediata”, la Contraloría acusa a la Municipalidad de Asunción de no haber tomado “medidas determinantes” para comprobar las denuncias de irregularidades en la conformación accionaria del consorcio Parxin y cuestiona que la Comuna no se haya percatado de que la aplicación para teléfonos que acompañó al lanzamiento del estacionamiento tarifado en enero de este año no era la misma que el consorcio ofreció en un principio.

“En el mundo nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira” fue el comentario inicial del intendente Rodríguez, quien opinó que la Municipalidad está libre de culpa en relación a los cambios en la conformación del consorcio Parxin y la supuesta falta de medidas por parte de la Comuna para comprobar esa denuncia.

Afirmó que la Municipalidad solicitó informes a Parxin sobre si hubo cambios en su conformación y “ellos manifestaron que no existe ninguna modificación”.

Señaló que la filtración de un documento en que se hablaba de la intención de un cambio en la composición accionaria de Parxin, en el que se basaron las denuncias periodísticas iniciales sobre el tema, “no estaba registrado, y lo que no está registrado no lo podemos tomar como válido”.

“Aquí no veo que el municipio sea el culpable. Si ellos estaban avanzando en ese punto, es el consorcio el que estuvo en falla al no comunicar”, argumentó. “Se le ocultó datos a la Municipalidad”, subrayó.

Aplicación no fue la prometida

Sobre el punto de la aplicación para teléfonos, que registró numerosas fallas graves en el breve periodo en que estuvo vigente el sistema de estacionamiento tarifado, el intendente señaló que la Municipalidad cumplió en dar a Parxin la orden de servicio con 90 días de anticipación para poner el sistema a punto y educar a la ciudadanía sobre su uso.

Subrayó que, luego de la implementación del sistema, la Comuna se percató de que tenía fallas y ordenó la suspensión del contrato con Parxin, tras lo cual un informe de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Municipalidad reportó que la aplicación implementada no era el sistema EasyPark que Parxin inicialmente prometió.