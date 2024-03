Subasta Costanera: advierten de cambios en ordenanza para venta de tierras municipales

El Consejo del Plan Regulador de Asunción (concejales e intendencia) tiene desde setiembre del año pasado, en estudio, una propuesta de modificación del Plan Regulador de la Costanera Norte de Asunción. Nuestras fuentes indican que concejales pretenden presentarlo prontamente como dictamen, en sesión ordinaria, y aprobarlo sin mayor debate, ya que los cambios facilitarían la venta de terrenos en la zona mediante subasta, beneficiando a empresas “amigas” interesadas.

Lea más: Valiosos predios de la Costanera bajo la amenaza de posibles negociados

Consultado al respecto, el concejal opositor Pablo Callizo (PPQ) confirmó que no se ha hecho la socialización del proyecto con diferentes sectores, lo que ha sido motivo de reclamo desde su bancada. Sin embargo, la respuesta de los concejales leales al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) ha sido que se hará en su momento una audiencia pública.

Lea más: Subasta de la Costanera: Nenecho plantea vender menos de lo que quería debido a críticas

Sobre las ventas de terrenos, Callizo dijo que hasta ahora no se ha informado oficialmente al respecto, ni se conoce el mecanismo a utilizarse para eso. “A la municipalidad no le conviene vender los terrenos como están ahora”, indicó. Agregó que no hay una estrategia que beneficie a la comuna, ni un análisis económico. El dinero de las ventas fácilmente podría terminar en pago de salarios u otros gastos corrientes y no en inversiones que beneficien a la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nenecho venderá Costanera para poder pagar salarios de funcionarios

El legislador indicó que actualmente, los terrenos no cuentan con los servicios básicos, lo que haría que tengan un menor valor. El problema es que la comuna, venda o no los espacios, debe hacer los trabajos en la zona, por lo que Callizo alega que primero debe realizar la inversión y luego poner a la venta los terrenos con un precio más elevado.

Costanera: actualización es para permitir centros comerciales, restaurantes y viviendas

Desde la Municipalidad anunciaron el año pasado que buscarían una “actualización” del Plan Regulador para otorgar los permisos de viviendas o como zona comercial para terrenos en la Costanera, de manera a que se puedan construir centros comerciales, teatros, restaurantes o viviendas.

Lea más: Subasta Costanera: Municipalidad confirma ubicación del primer terreno que pondría a la venta

Según datos catastrales de la comuna, existen varios terrenos que pertenecen a la comuna, entre los que se puede citar el denominado “EcoBahía”, que consta de 32 hectáreas. En parte de lugar se construirán viviendas sociales y se anunció la futura venta de 10 hectáreas.

Asimismo, existen tres inmuebles valiosos en el tramo 2, que en total suman 50 hectáreas. Se trata de las cuentas catastrales 15-1485, 15-1487-01 y 15-1486-1. La venta de estos inmuebles está contemplada en el Plan Maestro de la Franja Costera, pero el dinero debe ser destinado a financiar los proyectos dentro del plan.

Lea más: Subasta de Nenecho: Tres valiosos terrenos en Costanera están en juego

El Plan Maestro (actual ordenanza) contempla la recuperación de tierras, el relleno hidráulico y posterior venta, lo que debe generar ingresos con los que se debe invertir en los siete componentes que tiene el plan. Uno de ellos es la recuperación de los cauces hídricos. Además, estaba prevista la inversión para la preservación del Banco San Miguel, además del tratamiento socioeconómico de las familias asentadas en estas zonas.

Por otro lado, unos 894 m2 municipales ya fueron cedidos para la construcción de una estación de servicios del grupo Bahía en el 2022 y también una hectárea fue destinada a un barrio social para damnificados. Ambos inmuebles en plena avenida Costanera.