Fenaes se une a protestas de la UNA para derogar la ley “hambre cero”

El presidente de la República, Santiago Peña, velozmente promulgó la Ley que crea el Programa Hambre Cero en las escuelas. En un video compartido en las redes sociales, el Mandatario agradeció a los parlamentarios por la sanción a la iniciativa.

Aylén Barreto, coordinadora ejecutiva de Fenaes, dijo al respecto: “Yo creo que en nuestras instituciones educativas las condiciones para poder aprender no están dadas. Vimos que se promulgó la Ley -Hambre cero- y continuamos con las medidas. Desde el lunes vamos a seguir con las medidas de los colegios, incluso fuera de los colegios”, advirtió.

Añadió: “Esta es una lucha del día a día. Solicitamos cosas que no son nada de otro mundo, simplemente que se garantice la transparencia, la participación ciudadana, que se garantice la merienda escolar así como el arancel 0″.

La joven señaló que la ley, con respecto a transparencia, no establece mecanismos de prevención de los casos de corrupción. “Incluso ayer se le imputaba al intendente de Ciudad del Este por fondos del Fonacide, y es un claro ejemplo porque es un caso de corrupción que se está investigando ahora mismo”, dijo.

“Casos como el de la gobernación de Guairá, Central o el municipio de Lambaré, con fondos del Fonacide, es preocupante que no se establezcan reglas claras para tener mecanismos de control y prevención de casos de corrupción”, observó.

Fenaes quiere participación ciudadana en ley hambre cero

Aseguró que “de todo se habla de una forma muy superficial y estamos pidiendo que garanticen estos aspectos, queremos que se incluya en la ley para que la ciudadanía pueda participar. Le ponen ellos a la Opaci, que ya sabemos la historia de la gente que sacan del ministerio de Salud y le ponen en la Opaci”.

Con determinación expresó: “La Fenaes apoya la universalización de la alimentación escolar, lo que no apoya es la creación del Fonaes, porque Fonacide financia muchas áreas más igual de importantes que la alimentación escolar. Y no creemos que sea la forma de financiar arancel cero, fondos para salud, fondos de la investigación, de becas y muchas más a costa de la alimentación escolar”.

Barreto manifestó que se tiene que ver un fondo real a largo plazo porque los fondos del Fonacide no son eternos. “Tenemos la mesa de trabajo técnica que tiene reglamento que dice que una vez al mes tenemos que tener reunión con el ministro, viceministro y estudiantes y el lunes vamos a tener la segunda reunión en todo el año. Desde el Ejecutivo se podía haber consultado a los estudiantes, si teníamos alguna propuesta”, expresó.

“Pero ellos no hicieron eso, no se dignaron a avisarnos, y nos enteramos ese día en el Palacio de López, con miles de cuestionamientos, sin tener informaciones claras de como van a hacer para entregar los platos de comida y no nos garantizan la calidad de los alimentos en los colegios”, subrayó.

Fenaes urge tratar la calidad de los alimentos

Según Barreto esa es otra gran problemática que hace que muchos estudiantes no consuman esos platos de comidas. “El año pasado presentamos al ministerio de Educación y Ciencia un plan, tuvimos mesa de trabajo con el MEC pero esa propuesta no corrió. Este año queremos retomar para controlar la calidad final de los alimentos y los desperdicios. Al fin y al cabo el estudiante no consume la comida porque le puede enfermar”.

Desde anoche esto ya es ley, el sector estudiantil ahora propone el paro no solamente de parte de los secundarios sino de los universitarios que están en toma de la Universidad de Arquitectura, Universidad de Estudios Sociales, el Rectorado de la UNA, según relato.

“Estamos articulando con el sector docente, directivo, tres sindicatos y ya es una cuestión de concretar pero nosotros vamos a seguir con las medidas. Tirar la toalla no es la solución”, refirió la estudiante.

Comentó, “el jueves pasado cuando estuvimos ahí en la lluvia, incluso estoy engripada a raíz de eso, porque llegué a mi casa a las 8:00 de la noche después de la asamblea. Pero nosotros reclamamos nuestro derecho, incluso debajo de la lluvia, nos quedamos ahí, eso habla del hartazgo del sector estudiantil”.

“Hace años que las condiciones para que el estudiante aprenda no están dadas, la infraestructura, tener un baño, tener una pizarra donde escribir. No están dadas y mucho menos con las mallas curriculares totalmente desfazadas”, reclamó.

Pedido al presidente Santiago Peña

Al presidente Peña le diría: “nos tiene que escuchar antes de sacar propuestas tan grandes como esta, porque nosotros los estudiantes con los docentes somos los que sufrimos las falencias del día a día, la Fenaes algo que nos caracteriza es que hacemos una critica constructiva y proponemos cosas concretas”.

“No nos escucharon tenemos miles de problemas en el área educativa, y sacan un proyecto de ley tan grande, y ellos ni siquiera garantizan el tema de los casos de corrupción, la calidad de los alimentos y es responsabilidad de ellos lo que está sucediendo”, reiteró.

En cuanto a los comentarios negativos en las redes sobre la movilización estudiantil explicó: “La Federación de Estudiantes Secundarios no recibe dinero. Tristemente, sí tuvimos un tiempo en que el Partido Liberal tuvo una influencia en el gremio por culpa de ex coordinadores que permitieron esto por intereses particulares. Pero esto sucedió hace años, los dirigentes que entraron después se encargaron de dar transparencia”.

“Somos un gremio por y para estudiantes secundarios. Acá no importa que la oposición quiera o no, vamos a hacer lo que los estudiantes quieran”.

Y arremetió, “la falta de rubros docentes, infraestructura, la calidad de los alimentos, la falta de pizarras, donde sentarse, nada es mentira, y la gente habla sin base y calumniando a menores de edad”.

“Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuvimos bajo la lluvia, sin comer nada, es muy fácil decir que queremos hacer las cosas por llevarle la contra al gobierno, la situación educativa habla por sí sola”, subrayó.

“Reclamamos derechos nuestros”

“Empezaremos el lunes, anunciamos previamente porque las autoridades ven las formas de trancarnos. Las medidas van a seguir, los colegios van a seguir en paro, tomas, sentatas, pero no nos vamos a limitar. Abordaremos otras medidas con el sector universitario; se viene una lucha muy grande, un despertar del sector estudiantil”, indicó.

“Somos una buena cantidad, 1.400.000 desde el nivel inicial hasta secundarios y más los universitarios, todos estamos hartos”, finalizó.