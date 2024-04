Ciclista sufrió fractura debido al pésimo estado de la bicisenda de Primer Presidente

Mariela Ciccone se fracturó el brazo derecho el lunes, tras caer de su bicicleta cuando hacía su recorrido de rutina por la bicisenda de la avenida Primer Presidente de Asunción, al toparse con un montículo y un bache.

“Yo hace más de un año y medio que ando en bicicleta todos los días, 30 kilómetros cada día, y el lunes, cómo un día más, iba por la bicisenda de Primer Presidente, donde había una irregularidad en el pavimento. Hay como un montículo de concreto y al lado un pozo, lo que hizo que se me trabe la bicicleta, se me dé vuelta y me caiga, gracias a Dios sobre la vereda. Me fracturo el codo, es una fractura expuesta que tuve que ir a cirugía. Es algo bastante grave”, contó en conversación con ABC Digital.

Dijo que intentó comunicarse con la Municipalidad de Asunción para denunciar el hecho, pero hasta el momento nadie contestó.

“Si me caía del lado de la calle, me pisaba un auto”

Mariela contó que usa frecuentemente la bicisendas, tanto la de Primer Presidente, como también la de la Costanera, y otras.

“Lo que pasa es que el lunes era una hora que estaba como más oscura, y aunque nosotros tenemos luz en la bici, se supone que uno va confiado en la bicisenda, que no tiene que haber un montículo, ni menos un pozo. Encima es en una bajada, donde la bicicleta toma velocidad, y gracias a Dios que me caí del lado de la vereda, porque si me caía del lado de la calle, me pisaba un auto”, relató.

Una cuenta de más de G. 20 millones y cuatro semanas sin trabajar

Agregó que la cirugía a la que se sometió por el brazo fracturado tuvo un costo de G. 21.000.000, pero por la cobertura del seguro pagaron G. 4.000.000, más reposo de cuatro semanas sin poder trabajar.

“Mi motivación para denunciar es que no puede volver a pasarle a otra persona. El ciclismo se está activando de a poco acá y estas situaciones te sacan las ganas, y en mi caso pérdidas en calidad de vida y dinero”, finalizó.

Bicisendas: ¿infraestructura segura?

Lo paradójico del caso es que en teoría la razón de ser de las bicisendas es proveer infraestructura segura para quienes circulan en bicicleta. En esta ocasión, la bicisenda no solo no cumplió esa función, sino que fue la causa de un “accidente”.