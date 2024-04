Bicisenda está abandonada por Nenecho y ya causó grave accidente a una ciclista

Tantos las “antiguas” bicisendas como la de Iturbe, así como las terminadas en octubre pasado, sobre Palma, Mariscal López y otros, se encuentran en total abandono por parte de la Municipalidad de Asunción. Hay baches, malezas, desniveles, agua servida, autos estacionados, además de la falta de señalización.

Es así que una ciclista sufrió una grave fractura tras caer de la bicicleta en la que iba en un recorrido de rutina por la bicisenda de la avenida Primer Presidente de Asunción. La caída se dio al toparse con un montículo y un bache en la vía.

Mariela Ciccone, quien recorre en bicicleta hace más de un año y medio, 30 kilómetros cada día, se fracturó el brazo derecho el lunes pasado, tras caer al toparse con un montículo y un bache. “Hizo que se me trabe la bicicleta, se me dé vuelta y me caiga, gracias a Dios, sobre la vereda. Me fracturé el codo, es una fractura expuesta que tuve que ir a cirugía. Es algo bastante grave”, relató.

Bicisenda: cirugía por accidente costó G. 21 millones

Ciccone dijo que intentó comunicarse con la Municipalidad de Asunción para denunciar el hecho, pero hasta el momento nadie contestó. Agregó que la cirugía a la que se sometió por el brazo fracturado tuvo un costo de G. 21.000.000, pero por la cobertura de su seguro, pagó G. 4.000.000. Además, tuvo que cumplir un reposo de cuatro semanas, sin poder trabajar.

“Mi motivación para denunciar es que no puede volver a pasarle a otra persona. El ciclismo se está activando de a poco acá y estas situaciones te sacan las ganas, y en mi caso, pérdidas en calidad de vida y dinero”, finalizó.

Bicisenda: Critican falta de cumplimiento de ordenanza que crea fondo

Al respecto, el concejal opositor Pablo Callizo (PPQ), comentó que desde hace tiempo vienen reclamando el mantenimiento de las bicisendas a la Intendencia Municipal, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista). “No se trata solo de construir la bicisenda, sino mantenerla limpia, hacer mantenimiento de infraestructura y cartelería”, criticó.

Según el concejal, la Dirección de Tránsito debe poner las tachas faltantes, y la Dirección de Vialidad recapar. Indicó que en algunos tramos la Essap abrió el asfalto y ya no lo arregló. Recordó que está vigente la ordenanza 607/15, que crea un fondo para las bicisendas, pero la normativa no es respetada por la Intendencia.