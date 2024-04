Hambre Cero: piden acuerdo para levantar toma en la UNA y critican que Tadeo Rojas lidere millonario proyecto

Estudiantes que continúan con la toma del Rectorado desde el 8 de abril, en rechazo de la ley Hambre Cero, indicaron que exigirán la firma de un acuerdo a Zully Vera, recientemente reelecta como rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para levantar la toma de esta unidad, ubicada en el campus de San Lorenzo.

Lea más: Hambre Cero: Gobierno instala mesa de trabajo, pero estudiantes seguirán protestas

Los universitarios piden el compromiso de que no será sumariado ningún estudiante, funcionario o docente que haya apoyado o participado de las medidas de fuerza en rechazo de Hambre Cero y a favor de una ley que blinde fondos y programas que quedaron sin la protección del Fonacide, incluido Arancel Cero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es una posición tomada entre todos los voceros que se reunieron con el Gobierno en la mesa de diálogo el viernes, necesitamos también garantías de que nadie será sumariado ni sufra persecuciones por participar de las protestas”, comentó Ernesto Ojeda, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).

La Facso fue la primera unidad académica tomada, el 4 de abril, y sigue bajo esta consigna. Para mañana o el martes, anunciaron una asamblea donde deben decidir si siguen o no con esta acción. “Es algo que tenemos que decidir entre todos los compañeros. Algunas facultades siguen en toma o paro, pero independientemente a eso nosotros seguimos movilizados y en alerta”, comentó Ojeda, sobre la mesa de trabajo que acordaron con el Gobierno y que debe iniciar en 15 días.

Hambre Cero: cuestionan que Tadeo Rojas, con cuestionado antecedente, lidere programa

Las facultades de Medicina, Arquitectura y los institutos superiores que dependían del Arancel Cero con el Fonacide, también definen medidas en próximos días.

Lea más: Arancel Cero: Estudiantes reclaman a las autoridades que no dan respuestas ante falta de garantías

Oliver Pintos, estudiante de Medicina, expresó que para la mesa de trabajo con el Gobierno que debe formarse en 15 días, podrían pedir la presencia del presidente de la República, Santiago Peña. Explicó que hoy retomaron las asambleas para analizar los planteamientos que realizarán al Gobierno.

Uno de los cuestionamientos es que lidere la implementación de Hambre Cero y, por ende, tenga a su cargo los fondos, Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, tesorero del Partido Colorado, con cuestionados antecedentes como intendente de Areguá y un impresionante crecimiento patrimonial desde que es funcionario público.

Lea más: Tadeo Rojas, de gran enriquecimiento en el Estado, maneja Hambre Cero

“El ministro de Desarrollo Social, el señor Tadeo Rojas, tiene antecedentes inclusive”, había dicho el viernes, en la primera reunión con representantes del Gobierno, Joseph Cirino, de Ciencias Políticas de la UNA. “Durante su gestión se registró un millonario faltante en la Municipalidad de Areguá”, remarcó.

Hambre Cero y Tadeo Rojas: Sinadi pedirá investigación a ministro de Desarrollo Social

“Darles esa potestad de que administren una cantidad enorme de fondos que le corresponden al pueblo a ese tipo de personas, es algo demasiado grave, es algo que nosotros habíamos denunciado cuando íbamos a las audiencias en las cuales no éramos escuchados”, indicó por su parte Ernesto Ojeda.

Lea más: Hambre Cero: nuevo Nuncio felicita a jóvenes por pelear por Arancel Cero. “Un tema no puede ser alternativo al otro”, dijo

El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, anunció en sus redes que, a partir de la publicación de ABC sobre el relevante crecimiento patrimonial de Rojas en la función pública, mañana el gremio pedirá “una investigación y examen exhaustivo del patrimonio de éste señor”.

“De ser cierto, no puede estar al frente de un Proyecto tan delicado!”, agregó Marecos.

Hambre Cero: solicitan que autoridades conozcan universidades del interior

Estudiantes de universidades públicas del interior del país se sumaron a las fuertes críticas hacia el Gobierno del presidente Santiago Peña, el viernes durante la mesa de diálogo.

Lea más: Hambre Cero: “El Presidente no puede pasar viajando cuando estamos en una situación tan compleja”, reclama estudiante

“Le pedimos a las autoridades que nos reunamos también en el interior, no digo para las mesas de trabajo, pero que visiten para conocer nuestra situación”, apuntó Ana Coronel, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Concepción (UNC).

Los jóvenes de Concepción, que estuvieron entre los 60 universitarios en la mesa de diálogo con el Gobierno el viernes, salieron decepcionados del encuentro con la jefa de Gabinete de la Presidencia, Lea Giménez y el viceministro de Educación Superior, Federico Mora.

Es que luego de más de seis horas de viaje, cruzando por el Chaco, los alumnos debieron regresar a su departamento antes de que termine el encuentro. “Tenemos que irnos para no perder el bus de regreso, pero recibimos respuestas evasivas, no decían ni que si ni que no a nuestros pedidos”, lamentó Coronel.

Hambre Cero: educación universitaria está olvidada en el interior, alegan

Mauricio Centurión, otro alumno de la UNC, explicó que con los fondos de educación en riesgo, quedan más desamparados ante las necesidades que tienen en la región.

Lea más: Arancel cero: masiva movilización de universitarios en varios puntos del Paraguay

“Todo nace de nosotros, con estos programas cada vez más la educación pública superior queda más olvidada en el interior”, explicó. En la UNC realizaron manifestaciones, pero no emprendieron paros ni tomas en ninguna de sus filiales.

Los estudiantes de la UNC, de la UNE y de otras universidades públicas del interior indicaron que pese al disgusto por las vueltas que dieron Mora y Giménez, regresarán para la reunión de la mesa de trabajo en 15 días.