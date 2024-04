Hambre Cero: “El Presidente no puede pasar viajando cuando estamos en una situación tan compleja”, reclama estudiante

En medio de un considerable despliegue policial, un numeroso grupo de estudiantes se encuentra este viernes en los alrededores del Puerto de Asunción mientras los representantes estudiantiles mantienen una reunión con ciertas autoridades del Poder Ejecutivo por los reclamos que tienen los universitarios en el marco de la ley Hambre Cero y también el Arancel Cero.

Al respecto, Ernesto Ojeda, un estudiante de la Facso, calificó que existe un “desinterés de este Gobierno” hacia el reclamo de los jóvenes y también reclamó que el presidente de la República, Santiago Peña, realiza viajes mientras se da esta situación en el país.

“No puede pasar el Presidente viajando cuando estamos en una situación tan compleja como la que estamos denunciando los estudiantes. Hasta ahora no tenemos retorno y no hemos recibido ninguna respuesta más que justificaciones o desvíos del tema; es un cinismo ya de este Gobierno”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo debería disculparse con los estudiantes ante el caso registrado en Ciudad del Este donde militares agredieron a los manifestantes y otras “tensiones” que se dan entre ambas partes, algo “demasiado fuerte e intolerable”.

“El Ejecutivo hace bravuconadas”

Finalmente, Ojeda sostuvo que el “Poder Ejecutivo hace bravuconadas” y que los legisladores “discriminan a los estudiantes”.

“Estamos representando el hartazgo de la ciudadanía y esa reunión en Mburuvicha Róga fue una burla; el Gobierno le da vocería a sus propios funcionarios que no nos representan”, concluyó.

