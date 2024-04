Manifestación a favor de médica destituida por “orden de arriba” del IPS de Paso Yobái

Parte del gremio docente y usuarios del puesto de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) de la localidad de Paso Yobái, departamento de Guairá, con carteles y banderas se manifestaron frente a la institución para exigir la restitución de la Dra. Synthia Miranda, quien días atrás fue desvinculada de forma injustificada y sin previo aviso por “orden de arriba”, supuestamente a pedido del intendente local Óscar Arnaldo Chávez (ANR HC), por no pertenecer a su equipo político.

Una de las manifestantes, la docente Luz Barreto, lamentó que el sistema de salud sea utilizado como un botín político y que los profesionales sean cambiados constantemente de acuerdo al humor de las autoridades de turno.

“Queremos que la doctora Synthia vuelva, prestó muy buen servicio en el puesto sanitario y es una excelente profesional, siempre tuvimos respuestas y soluciones con ella con las consultas, ahora llegas al puesto y no hay médicos que cumplan con sus horarios, ni si quiera hay medicamentos por falta de gestión”, lamentó.

Los asegurados llegaron hasta el puesto de salud para tratar de conversar con la actual directora, la odontóloga Nidia Vázquez, y pedir explicaciones por la desvinculación de la médica, sin embargo, la misma no se encontraba en su lugar de trabajo a pesar de que era su día de consultas.

“No es la primera vez que no le encontramos en su lugar de trabajo a la directora, sus días de atención son martes y jueves, pero nunca está”, reclamaron los docentes.

“Orden de arriba”

La doctora Synthia Miranda al recibir la noticia de su desvinculación del puesto sanitario de IPS exigió una explicación a su directora, la Dra. Nidia Vázquez, y la única respuesta fue “orden de arriba”, según se puede constatar en una captura de pantalla de mensajes de WhatsApp que la mismas habrían mantenido y que circula en las redes sociales. Sin embargo, al preguntarle el significado de eso, la directora ya no respondió los mensajes.

Constantemente amenazados

El médico de familia y exintendente de Paso Yobái Ronald Vázquez (ANR FR), quien recibió a los docentes tras la ausencia de la directora, confirmó que constantemente el personal de salud es acosado con ser desvinculados por no pertenecer al equipo político del intendente Chávez, de Honor Colorado.

“A la doctora Synthia le sacaron sin qué ni para qué, no hay sumario, no hay faltas, ni una explicación, solo dicen orden de arriba. También ya están anunciando la desvinculación de otros dos compañeros y es evidente que es una cuestión política, porque no formamos parte del equipo político del Intendente”, lamentó Vázquez.

Intentamos conversar con el intendente de Paso Yobái, Óscar Arnaldo Chávez (ANR HC), pero no atiende las llamadas y mensajes. Desde la redacción regional estamos abiertos a recibir su descargo.

