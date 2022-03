Intervinieron cantera irregular en Paso Yobái

Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y del Viceministerio de Minas y Energías, acompañados por un contingente policial, intervinieron una propiedad de 11 hectáreas en donde de forma irregular operan cuatro canteras de extracción de oro. Si bien al momento de la verificación no se estaba trabajando, se constató que en el lugar ya se montó un molino para la obtención del mineral y que se opera con maquinarias pesadas, que están a cargo de la abogada Blanca Rita Arias Barrios y su marido César González Villagra.

El director de Fiscalización Ambiental del Mades, Ing. Julio Marecos, confirmó que “esta gente aún no tiene ningún permiso por parte del Ministerio del Ambiente para explotar oro en el lugar, ellos no cuentan con la licencia. Es cierto que ellos ya presentaron la solicitud por mesa de entrada, pero eso no significa que ya se les haya otorgado, aún no la tienen”.

Asimismo, indicó que “constatamos varias maquinarias pesadas y el montaje de un molino en el lugar que se nota que ya funciona, lo que significa que hay actividad minera. Nosotros procedimos a la intervención recaudando todos los datos y eso se remitimos a la dirección de asesoría jurídica que finalmente dictaminará si serán sancionados o multados”.

Lea más: Ministerio Público allana canteras que operan de forma irregular en Paso Yobái

No cuenta con permiso de concesionaria

El gerente de la empresa concesionaria Latin American Minerals Paraguay S.A (Lampa), Rubén Aguilera, indicó que los denunciados no cuentan con ningún permiso o contrato de prestación de servicios con la firma para la explotación de oro en el lugar, ubicado dentro del área de concesión de la firma mencionada.

“Se está explotando la tierra para la obtención de oro en un área no autorizada, hay un conflicto judicial de por medio entre los denunciados y los propietarios del inmueble, pero lo que nosotros queremos es deslindar responsabilidad como empresa, ya que contamos con pruebas de que en este lugar se está trabajando con maquinaria pesada. Se está trabajando de manera ilegal y por añadidura la comercialización también es ilegal, la seguridad y todo lo que viene después se realiza también de manera irregular”, aseguró Aguilera.

“En un posible caso de accidente, como un desmoronamiento, la culpa y responsabilidad caería sobre la empresa. Lo que pide la empresa es que las denuncias como delito ambiental sean intervenidas; hoy tenía que estar el fiscal del medio ambiente, Erico Avalos, pero lamentablemente no apareció. Es la tercera vez que se tenía que constituir aquí, pero no lo hace; por tanto, recurrimos a otras entidades”, explicó el Gerente de la empresa concesionaria.

“Aun no operan”

La denunciada Blanca Arias Barrios aseguró que aún no están operando en la cantera mencionada y alegó que lo que están realizando son “trabajos de limpieza”, mientras aguardan el dictamen del Viceministerio de Minas y Energías para la explotar oro en el lugar.

“Nosotros recién estamos montando el molino, las canteras que se verificaron ya existían antes de que nosotros llegáramos, ya solicitamos los permisos en las instituciones correspondientes; tenemos mesa de entrada, solo estamos aguardando la resolución”, alegó la mujer de profesión abogada.

Asimismo, aseguró que el área en donde pretenden trabajar no corresponde a la zona de concesión de la empresa Lampa S.A,. “En minas y energía solicitamos la concesión del lugar, la empresa Lampa había renunciado a esta zona porque era de los loteros, según los informes que yo voy recabando. Hicimos mesa de entrada por todas las vías y estamos esperando los resultados para poder iniciar los trabajos”, argumentó Arias e indicó que cuentan con una licencia de impacto ambiental del lugar que correspondía a otra persona, pero que se está gestionado el cambio de titularidad”, puntualizó.

Tanto la abogada y su marido fueron denunciados por la empresa Lampa S.A por la extracción ilegal de oro en la zona, como también fueron denunciados por la Municipalidad de Paso Yobái por delitos contra el medio ambiente, pero hasta la fecha el fiscal del medio ambiente, Erico Avalos, no ha realizado ninguna diligencia, tampoco se presentó durante la intervención.

Lea más: Denuncian excesivo cobro de una abogada del Indert

Propietaria reclama su inmueble

La propietaria del inmueble de 11 hectáreas en cuestión, María Dominga Pereira, denunció que fue desalojada de su propiedad de forma arbitraria por la abogada Arias, con quien -indicó- firmó un contrato de usufructo de la tierra por unos diez años, supuestamente bajo engaños.

“No puedo entrar desde que la abogada Blanca agarró. Antes ella era mi abogada y confié en ella, pero me traicionó. Ella me había ayudado para desalojar a otra persona que había invadido mi propiedad y como forma de pago de sus honorarios me hizo firmar un contrato de usufructo del inmueble por diez años, yo no sabía que era por tanto tiempo y que tampoco podía ingresar; hace seis meses que no puedo entrar a mi propiedad”, denunció la mujer.

Al respecto, Arias Barrios aclaró que no despojó a la mujer de su inmueble, sino que tiene la posesión del mismo por unos diez años; acuerdo que -según refirió- habían llegado con Dominga Pereira, como forma de pago de sus honorarios por un servicio prestado, “El acuerdo es que nosotros podamos entrar a explotar las canteras que hay en el lugar, de los cuales a ella le corresponde el 10% de la producción de cada cantera; eso una vez que empecemos a trabajar”, explicó la abogada.