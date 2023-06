Exigen mejor precio por la yerba mate en Paso Yobái

Una importante cantidad de productores de yerba mate de los departamentos de Guairá y Caazapá, con carteles, se manifestaron frente a industrias yerbateras y se congregaron frente a la Municipalidad de Paso Yobái, con el fin de exigir a los empresarios y a las autoridades la fijación de un “precio justo” por la materia prima. Para este año los industrialistas anunciaron un pago de solo G. 1.500 por kilo de hoja de yerba alegando escasez en la venta, G. 700 menos en comparación al año pasado que se pagó G. 2.200, precio que los productores piden se mantenga.

El presidente de la Asociación de Yerbateros, Carlos Ramón Martínez, indicó que no acopiarán ni un kilo de yerba mate en ningún secadero como medida de fuerza en contra de los empresarios, hasta tanto se llegue a un acuerdo favorable con los productores que solo piden un precio justo. “Pedimos un precio justo por nuestra yerba, quieren bajar demasiado el precio, con G. 1.500 por kilo vamos a estar perdiendo como productores unos G. 800 o G. 900 por cada kilo, ya son migajas lo que nos quieren dar. Nosotros pedimos que se mantenga el precio que nos pagaron el año pasado G. 2.200. No pedimos otra cosa, con ese precio ya se nivela la ganancia con el costo de producción, somos más de 10.000 personas que dependen de este rubro, por eso decidimos no entregar nuestra materia prima”, puntualizó el productor.

Lea más: Productores “hojeros” protestan por mejor predio por la hoja de yerba

Los productores primeramente se manifestaron en frente de algunas industrias y secaderos, posteriormente se trasladaron frente a la Municipalidad de Paso Yobái, donde exigieron la intervención de las autoridades para mediar ante los industrialistas. Sin embargo, no fueron recibidos por el Intendente Óscar Chávez (ANR HC), quien también es propietario de una de las industrias más grandes de la zona, la yerbatera “San José”.

Intentamos conversar con el jefe comunal, pero desde el municipio indicaron que el mismo se encontraba acompañando obras viales en compañías alejadas del casco urbano.

Lea más: Productores de yerba en Itapúa piden mejor precio por la hoja verde

Con G. 1.500 no superarán costo de producción

El experimentado yerbatero, Ormesimo Areco Chamorro, lamentó que con el precio que los empresarios pretenden establecer, los pequeños agricultores no superarán el costo de producción que invierten para el cultivo de la yerba mate.

“La yerba mate es un producto que lleva mucho trabajo, después de la cosecha y cultivo empezamos a procesar y hasta un año tenemos que trabajar con ella, con lo que nos quieren pagar no vamos a salvar ni nuestro costo de limpieza. Lo que nos quieren hacer es un acto de corrupción, una vergüenza con mayúsculas, para que nos quieran pagar ese precio miserable, nos quieren hacer pasar hambre y hasta que no entiendan nuestra decisión no vamos a cambiar nuestra postura”, sentenció.

Los productores de yerba mate anunciaron que continuarán con la movilización hasta tanto se llegue a un acuerdo favorable con los industriales, mientras tanto acordaron no entregar ni un kilo de materia prima a los secaderos.

Lea más: Yerbateros denuncian dilación en discusión del precio por la hoja verde