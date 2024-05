Concluyó audiencia pública y defensora general sigue liderando concurso de terna

En la última jornada de audiencia pública, desarrollada este miércoles 8 de mayo, la actual defensora general María Lorena Segovia Azúcas, el exenador Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez, el defensor público Martín Muñoz Carman y el funcionario de la Justicia Electoral Silvio Ortíz Ferreira, obtuvieron los puntos totales de 20 puntos. Sin embargo, la actual titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) Abg. Lorena Segovia Azúcas, sigue al frente del pelotón de postulantes que concursan por integrar la terna para el referido cargo.

Esta pendiente la última etapa del proceso denominada Evaluación integral en la que los miembros del Consejo de la Magistratura harán las consideraciones a los 16 postulantes al cargo de defensor general. Esta etapa concede los 20 puntos finales, con los que se completan los 100 puntos.

Los postulantes también serán sometidos a un test psicotécnico.

Dra. María Lorena Segovia Azúcas (54 años)

La exministra de Justicia y Trabajo y actual defensora general empezó su ponencia preguntando qué ocurriría si en la República no existía la Defensoria Púbica, si los mas necesitados necesitaran de la asistencia de un abogado, tal vez se recurriría a la justicia por mano propia, lo que estaría quebrantando la paz social,.

La defensora general manifestó que iniciaron la gestión del llamado “Championes inquietos”, que es un estilo para ejercer un servicio, más humano, que no es de escritorio, que consiste en verificar la situación de los niños victimas de maltratos, se le escucha al niño. “Iniciamos la campaña de no más “niños archivados”, verificando los procesos judiciales que no se movían, implementamos la linea 133 de la Defensa Pública más cercana, un lenguaje de señas con contenido jurídico”, explicó.

También con relación de otras instituciones fuimos más colaborativos, acercándonos al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Niñez, a las gobernaciones y municipalidades.

También se crearon los datos abiertos, para controlar la efectividad del Ministerio de la Defensa Pública, está en la web todo acerca de la gestión de la defensora general y de su defensores públicos. Se creó el Instituto Técnico Superior, que fue premiado por el Pacto Global por esta medida tan importante, indicó.

“Otro logro en la Defensoría Pública fue la equiparación salarial con el Ministerio Público (MP) en los cargos de asistentes de defensorías, dactilógrafos, asistentes jurisdiccionales, los gastos de representación de los defensores públicos con los de los fiscales, han sido muy importante. Sin embargo, tenemos el dolor de no haber conseguido esta equiparación de beneficios para los mediadores, para los ujieres, para el plantel administrativo del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), eso está pendiente”, enfatizó.

Segovia Azúcas también dijo que de 14.000 personas beneficiadas con la mediación en 2018, s cerró el 2023 con el doble de personas favorecidas con la mediación.

“Debemos hacer una autocrítica permanente porque las personas son las beneficiadas de todos este servicio. Indicó que una tarea pendiente es la evaluación de calidad a los defensores públicos, saber en qué juicios o casos el MDP obtuvo sentencias favorables, por ejempl2, refirió..

“La cuestión administrativa es el punto mas difícil de la Defensoría Pública. De 80.000 personas beneficiadas en el 2018 pasamos a 321.000 personas en el 2023 y eso da cuenta que necesitamos mas unidades de defensorías, otras 201 según nuestro cálculo. Se requerirían otros US$ 50 millones, para sumar más defensores públicos, personal inferior, los equipos técnicos, vehículos, entre otro”, precisó.

Denuncia

Dos denuncias se presentaron contra Lorena Segovia, el 29 y 30 de abril pasado, que fueron contestadas por la defensora general.

1) Hago publica la denuncia en contra de Lorena Segovia Azúcas hay pruebas suficientes e irrefutables, de concursos amañados, alquileres truchos.

2) El MDP es un comité barrial liberal, la defensora general es una corrupta no puede seguir en el cargo.

Las respuestas a las denuncias

Respecto a una denuncia sobre acto de corrupción al frente del Ministerio de la Defensa Pública. La defensora general Segovia Azúcas refutó tal acusación negando cualquier hecho de este tipo. “No soy corrupta, no hay un sola prueba de corrupción en mi gestión al frente del MDP, no existen sobrefacturaciones, por lo que no hay un solo hecho que tenga que desacreditar”, aseguró.

También dijo: “Se acusa de defensores planilleros en Ciudad del Este. En la página web está el registro de audiencias, los defensores deben registrar las audiencias a las que asisten. Si no se hace la audiencia se debe consignar igual el motivo. También aclaró que por la Resolución 345 s dispone que el defensor o defensora que no asista a la sede en el horario de 7.00 a 13.00, debe justificar el motivo de su ausencia. No hay razón para hablar de planillerismo”.

Agregó: “A la persona que demuestra talento siempre va a tener una oportunidad en el MDP, no le pido afiliación para nombrar en un cargo de responsabilidad, o jefe. Varias direcciones de la Defensoría Pública están ocupadas por funcionarios afiliados al Partido Colorado. Jamás convertí el MDP en un Comité político del PLRA”, dijo rotundamente.

Segovia Azúcas dijo que la exdefensora general Noyme Yore, quien se encontraba en el auditorio y profería acusaciones, sigue molesta con ella por una decisión que tomó contra su sobrina.

Dr. Juan Bartolomé Ramírez Brizuela (58 años)

El postulante fue Gobernador de Amambay, exdiputado, exsenador de PLRA, actualmente se desempeña como abogado.

Comenzó su exposición diciendo que el presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) está desfasado porque la institución en el 2020 contaba con G. 273.000 millones y en el 2024 G. 275.000 millones, no ha habido variación, a pesar de la inflación. También se le asignó unidades especializadas que suman gastos.

“La Defensoría Pública es protagonista de una misión superior que tenía en el concepto anterior del reo pobre desde la Constitución Nacional de 1992 en el que somos un Estado social de derecho que consagra la igualdad. Desde ese momento la Defensa Pública pasa a proteger también los derechos humanos.

El Consejo de la Niñez y Adolescencia funciona, pero debe haber también en las gobernaciones. El defensor general tiene que liderar esta conformación, que está programado y protegido en el presupuesto, que no se puede transferir y debe ser empleado para niños, indígenas y para albergues. Ese es el trabajo político que debe hacer el defensor general”, refirió..

Sobre los pueblos originarios, el exlegislador dijo que no hacemos nada con relación a la alienación cultural de ellos.

En la niñez 26.000 casos activos, es la necesidad más acuciante., dijo.

Es penoso que salga el defensor público para asumir en otras funciones diferentes, se invirtió mucho en ese funcionario, a pesar que uno pueda estar contento por el progreso de esa persona..

Prometió no hacer pasar vergüenza en el cargo, a ustedes (auditorio) ni a mi familia, manifestó en la audiencia.

Tres acciones concretas en 6 meses: conocer la institución por dentro, reunirse con los defensores adjuntos, la unidad debe ser granítica, y tercero, se debe trabajar por el presupuesto: no puede ser el que tenemos. Por lo menos la mitad del presupuesto del Ministerio Público debemos tener, debe haber un trabajo de cabildeo, indicó.

“La función del titular del MDP debe ser más conocida, solamente por la página web llegué a conocer algunos casos. El control de calidad de los defensores públicos debe ser más efectivo, debe ser una actuación conjunta con los defensores adjuntos”, afirmó.

Acerca de las 100 reglas de Brasilia, del año 2010, que salió por acordada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ramírez dijo que es de cumplimiento obligatorio para los jueces de la República. Se debe priorizar a las personas vulnerables que se vean avasallados en sus derechos, aseveró.

Sobre un cuestionamiento sobre su Maestría y Doctorado que cursó al mismo tiempo y que rindió exámenes en pandemia en el año 2020, Ramírez dijo que tenía deseo de participar en concursos. Explicó e la maestría tenía 8 módulos, y pidió a la Universidad desarrollar los módulos del doctorado.

“A los 8 meses defiendo mi tesis, soy magister y pido a la facultad los módulos ya cursados, y me reconoce para las 20 materias del doctorado. Mi tesis de maestría como mi tesis doctoral son un trabajo en conjunto,” explicó tras un cuestionamiento del auditorio.

Magister Martín Patricio Muñoz Carman (47 años)

El defensor público empezó su ponencia sobre el presupuesto del año 2023 que era de G. 274.800 millones. En el presupuesto del 2024 se estableció un recorte en el Parlamento Nacional, más de G. 3.000 millones por lo que se comprometió en caso de ser designado defensor general, en recuperar este recorte, precisó.

Por otro lado, destacó que el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) tiene un alto grado de ejecución, es positivo, pero la falta de presupuesto adecuado afecta a las funciones relevantes de la Defensa Pública, pero se puede mejorar la calidad del gasto, manifestó.

Muñoz propuso eliminar las trabas que imponen la burocracia, recortar los organismos superpuestos e innecesarios, sacar los paquidermos institucionales, implementar más apoyo presupuestario al sector misional.

El defensor público asimismo dijo que en aso de ser defensor general no pondrá trabas a la supervisión de la Contraloría General de la República, por el bien de la transparencia.

En lo misional dijo que establecerá el Consejo Consultivo, que fue omitido en la ley pero estaba en el proyecto de ley. El defensor general necesita este Concejo para que tenga visión global en todas las ideas. La prevalencia de la mejor idea, y no por jerarquías, debe ser la constante. De ser así, el defensor general tendrá a mano las mejores ideas para tomar la mejor decisión,.

En su ponencia, también hizo mención a la necesidad de contar con más defensores públicos, sobre todo para oxigenar a los agotados defensores de la Niñez, y crear más fueros especializados.

“Llegan a 15.600 personas privadas de libertad que son beneficiadas por la Defensa Pública, y más de 5.000 asistidas que ya son condenadas. El crecimiento de la litigiosidad es un problema socioeconómico, y en pandemia y pospandemia los casos de asistencia alimenticia son alarmantes por su cantidad”, expresó..

Magister Silvio Ortíz Ferreira (39 años)

El funcionario de la Justicia Electoral explicó que basará su exposición sobre tres ejes fundamentales: el administrativo, el misional y el presupuesto para el Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

Sobre el aspecto administrativo dijo que la ley no contempla la renuncia de defensores. Se debe trabajar con los defensores adjuntos, defensores coordinadores y vicecoordinadores, codo a codo, para tener una visión clara de lo que ocurre en todas ls Defensorías del país.

“Se deben remover los obstáculos que impidan el acceso a la justicia del MDP, se deben contar con equipos de oficina, mobiliarios, insumos para trabajar dignamente, se debe ejercer la superintendencia. Además se debe contar con tecnología para el control efectivo, dar respaldo a los defensores que son responsables, correctos”, afirmó..

También dijo que promoverá la participación ciudadana y a través de su contralor pueda hacer llegar al MDP las denuncias o quejas respecto al mal ejercicio de sus funcionarios, o la mala utilización de los bienes. En la página web existe la posibilidad de denunciar, pero es muy burocrático. Entonces implementaría un servicio de mensajería como el WhatsApp, iseñaló.

En lo misional, haría uso de la mediación para descomprimir la sobrecargada que tiene el Poder Judicial. Se realizan unas 15.000 audiencias, de las cuales 10.000 tuvieron acuerdo y fueron homologados. Hay que potenciar la mediación en todos los fueros, y darle publicidad para que los usuarios utilicen esta herramienta tan efectiva,, sugirió.

Agregó que la sobrecarga laboral se soluciona con mayores defensores, mayor presupuesto. Se tiene que utilizar el Art. 595 del Cídgo Procesal Civil sobre juicios gratuitos, hasta tres veces por año, que deben realizar los abogados de la matrícula para descongestionar la sobrecarga de trabajo de los defensores públicos. El MDP podría hacer una campaña para que se difunda y socialice sobre la obligación que tienen los abogados de brindar servicio pro bono. El Ministerio Público y los colegios de abogados también podrían ayudar con esta difusión, sugirió.

Sobre el presupuesto el postulantes propuso incluir las multas para aumentar para que aumenten e patrimonio del Ministerio de la Defensa Pública. La declaración de falsa insolvencia también puede ser multada.

En el 2011 fue la ultima vez que los funcionarios del MDP tuvieron sus reajustes salariales y se debería luchar por esta reivindicación.

Sobre la intervención de la Contraloría al MDP, dijo que es partidario que se auditen las cuentas, que se controlen los gastos de los entes del Estado. No se debe obstaculizar el control de la Contraloría.

Dr. Fidencio Paredes Coronel (54 años)

El postulantes que ejerce la profesión desde hace 15 años y es jubilado de la Policía Nacional con 33 años de servicio expuso que siempre se concluye que el principal problema del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) es lo presupuestario. Se debe proceder a un corte administrativo para ver la realidad institucional, porque el presupuesto que se le asigna es muy importante, refirió.

También habló de potenciar las unidades especializadas, y sobre todo aquellas que tienen relación a la materia de protección contra toda violencia contra la mujer, de niños y adolescentes y comunidades originarias.

Dijo que también trabajaría en modifica la Ley Orgánica del MDP, en relación al beneficio de litigar sin gastos. “Muchos se escudan que los defensores públicos están para que los litigantes no asuman gastos, porque a estos funcionarios no les están prohibidos”. puntualizó

De igual manera, el postulante habló de una mesa de entrada digital, y “si accedo al cargo crearé una oficina de control de los beneficiarios, para ayudar en el área penal”.

“Estoy capacitado para entregar la institución sus sedes propias. En el presupuesto del MDP, unos G. 1.700 millones son destinados al pago de alquileres y G. 3.000 millones para la construcción y reparación de los edificios. Son en total G. 4.700 millones con los que puedo y me siento en condiciones de firmar convenios para la construcción de sedes propias-”, aseguró.

Sobre la capacitación de funcionarios dijo que debe ser constante y que trabajará 24/7 junto a sus compañeros para elevar la gestión del MDP.

Acerca de los gastos superfluos, como viáticos excesivos, deben ser recortados para mejorar la labor de calidad de los defensores públicos. “No tienen móviles, no tienen combustible, es un secreto a voces, ellos pasan malos ratos que son los defensores públicos los que deben pagar por los taxis para llevar a sus representados a las audiencias”, afirmó..

Dr. Rolando Augusto Ozuna (41 años)

Exdefensor público, trabaja actualmente en la Asesoría Jurídica del Senado. Dijo en la audiencia pública que fortalecerá el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) para ampliar su alcance y brindar servicio de excelencia. “Fui defensor público multifuero en Katueté, atendí a personas en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos. Conozco lo que es no tener una impresora, equipos, multidisciplinarios como trabajadores sociales”, refirió.

Sus principales ejes de gestión serán: fortalecer la defensa legal para garantizar el acceso a la justicia de las personas que no tienen recursos, realizar un análisis de cada sector. Realizar estadísticas de la cantidad de casos por fuero, y distribuir de forma equitativa las causas.

La mediación, y conciliación como método alternativo de resolución de conflictos

Equipos multidisciplinarios: “porque considero que son apoyo fundamental para los defensores públicos”.

Mesa técnica “convocando a los gremios más importantes como colegios de abogados, la sociedad civil organizada, representantes de la Corte Suprema de Justicia, para analizar el beneficio de litigar sin gastos, porque acceden al servicio personas con recursos económicos”.

Segundo eje: fortalecer los recursos humanos: “Analizar las sedes con mayores causas y distribuir de forma equitativa. Generar sentido de pertenencia con respeto a los derechos humanos. Política de puertas abiertas a los defensores públicos para escuchar sus necesidades y recomendaciones”.

Tercer eje: Posicionar al MDP: la ciudadanía debe saber los servicios que presta este organismo y debe conocer donde recurrir.

Coordinación con instituciones gubernamentales, sociales municipalidades para realizar conversatorios, diálogos, para generar políticas públicas y programas de beneficios para brindar servicio de excelencia.

Planificación del correcto uso del presupuesto, a través de políticas trasparentes, para conocer las necesidades de la institución y destinar las recursos. Monitoreo a los programas desarrollados. “Casi todo el presupuesto se destina a salarios. Es necesario aumentar el presupuesto, y recurrir a organismos de cooperación internacional, para apoyo financiero y técnico.

Me comprometo a cumplir este programa en base a la igualdad, justicia e imparcialidad”, prometió.

<b>PUNTUCIONES DE LOS CONSEJEROS A LOS POSTULANTES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA (hasta 20 puntos)</b>

<b>Magister Martín Patricio Muñoz Carman</b>

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Ramón Bobadilla: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Augusto Ruffinelli: 20 puntos

Promedio total: 20 puntos

<b>Magister Silvio Ortíz Ferreir</b>a

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Ramón Bobadilla: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Augusto Ruffinelli: 20 puntos

Promedio total: 20 puntos

<b>Dr. Rolando Augusto Ozuna (41 años)</b>

Eugenio Jiménez Rolón: 18 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 19 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 19 puntos

Gerardo Ramón Bobadilla: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 19 puntos

César Augusto Ruffinelli: 20 puntos

Promedio total: 19,25 puntos

<b>Dr. Fidencio Paredes Coronel</b>

Eugenio Jiménez Rolón: 19 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 19 puntos

Gerardo Ramón Bobadilla: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Augusto Ruffinelli: 20 puntos

Promedio total: 19,62 puntos

<b>Dr. Juan Bartolomé Ramírez Brizuela (58 años)</b>

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Ramón Bobadilla: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Augusto Ruffinelli: 20 puntos

Promedio total: 20 puntos

<b>Dra. María Lorena Segovia Azúcas</b>

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Ramón Bobadilla: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Augusto Ruffinelli: 20 puntos

Promedio total: 20 puntos

RÁNKING DE POSTULANTES CUMPLIDA LAS ETAPAS DE IDONEIDAD PROFESIONAL (hasta 60 puntos) y AUDIENCIA PÚBLICA (hasta 20 puntos)