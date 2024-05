Asunción: la deuda a corto plazo de Nenecho, duplica el monto que se tiene para pagar

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, pidió en abril pasado a dos bancos poder retrasar tres cuotas de préstamos realizados en 2023, por un total de G. 240.000 millones para pago de salarios. Incluso, ha aceptado que prevé la venta de terrenos de las Costanera de Asunción para obtener recursos.

Estos hechos, sumados a su ejecución presupuestaria de solo 14% en obras del 2023, que no concuerda con sus millonarias emisiones de bonos que se hacen supuestamente para obras, ha despertado preocupación sobre el crítico estado financiero de la Municipalidad de Asunción.

Al realizar un análisis del balance general de la comuna del 2023, que fue presentado semanas atrás, se puede ver que su administración ha dejado a la Municipalidad con el doble de deudas a corto plazo (a pagarse a lo sumo a los 12 meses) de lo que se tiene, para pagarlas. Y a esto, incluso, se suman las deudas a largo plazo, que son mayores.

El activo corriente municipal, que representa lo que la comuna posee y que fácilmente puede efectivizar es G. 292.134 millones. Por otra parte, el pasivo corriente es de G. 593.372 millones, más del doble. Este monto constituye lo que se debe pagar a corto plazo. Esta situación explica por qué la Municipalidad no puede cumplir con sus obligaciones con los bancos y debe pedir tiempo.

Entre lo que se debe pagar a corto plazo, se encuentran los “préstamos de corto plazo” por G. 254.530 millones; “Otras deudas Corrientes” por G. 30.509 millones; “obligaciones presupuestarias” por G. 308.319 millones, y “Otras Cuentas Pasivas” por G. 13.019 millones.

Municipalidad de Asunción: deuda a largo plazo suma US$ 300 millones

A esto se suma el pasivo no corriente, en el que se incluyen las deudas a largo plazo, que la comuna deberá pagar en unos años más. La comuna tiene pasivo no corriente de G. 2 billones 260 mil millones (US$ 301 millones). Entre estas, los bonos por G. 830.000 millones, que contemplan bonos de G5, G6, G7, G8 y G9. También tiene empréstitos de instituciones no financieras por G. 19 mil millones.

Si bien la diferencia entre el activo y el pasivo municipal no es negativo, la razón es que el activo de la comuna se conforma principalmente de activo no corriente, cuyo monto es de G. 2.168.626.459.720. Este se compone de inmuebles y cuentas a cobrar, es decir dinero que no es fácil efectivizar o que incluso nunca se logrará conseguir, pero que figura en los documentos.

Según el balance general, la comuna tiene pérdidas acumuladas por valor de G. 103.993 millones.

La rendición de cuentas de Óscar Rodríguez correspondiente al 2023, está en estudio en la Junta Municipal. El permiso para el diferimiento de dos préstamos a bancos ya fue aprobado por el legislativo, a pedido de Nenecho.