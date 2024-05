Pacientes oncológicos se manifestarán ante carencias en el IPS

Lidio Alcaraz, paciente oncológico y uno de los organizadores de la manifestación que pacientes oncológicos del IPS invitan a realizar para el jueves 30 de mayo a las 9:00 frente al hospital central de IPS, denunció las carencias que atraviesa la previsional, lo que les hace sufrir a los asegurados.

“Está previsto para este 30 de mayo a las 9:00, la manifestación en forma pacífica por la falta de insumos, ya es insoportable ya. Nosotros aportamos día a día, mensualmente y no tenemos respuesta del presidente del IPS. El doctor Gustavo González le había mensajeado a él, amablemente, y lo que tuve respuesta es del gerente de salud del IPS”, indicó.

Lea más: IPS: anuncian movilización contra autoridades del seguro social

Contó que él es paciente oncológico, y que con cada sesión de quimioterapia sufre ante la falta de todo en IPS, desde los medicamentos oncológicos, los cuales faltan al menos en un 80% y que incluso insumos básicos no tienen. “Tenemos que comprar guantes de procedimiento para la quimio, se compra también la aguja gripper, sale G. 80.000, suero glucosado, no hay tegaderm, sí o si te cuesta un G. 180.000 a G. 200.000 y cuando te falta en mi caso, oxilaplatino, ronda ya por los siete, ocho millones”, denunció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Oncológicos de IPS gastan casi G. 3 millones cada 15 días

Lidio contó que ya se realizó su quimioterapia número 36 para tratar el cáncer de colon con metástasis en varios órganos afectados que le aqueja.

“La vez pasada me costó G. 2.900.000, casi G. 3 millones me costó, cada 14 días yo hago mi ciclo, cada 14 días me toca hacer mi quimioterapia. La vez pasada, casi G. 3 millones y esta vez, que ayer se terminó, G. 1.620.000″, relató.

Lea más: IPS: Asegurados repudian intención de aumentar a 10 años cálculo para cobro de jubilación

Contó que aporta hace 19 años al IPS como aportante cotizante, ya que sigue trabajando cumpliendo funciones pasivas. “Gracias a Dios en mi trabajo me tienen consideración. Estoy en la parte de educación, en el interior del país. Por la zona de Arroyos y Esteros, cerca del arroyo Manduvirá”, resaltó.

Pacientes de IPS se endeudan pese a pagar seguro

Lidio contó que debe endeudarse mucho para acceder a su tratamiento, ya que pese a pagar el seguro de IPS, desde la previsional siempre le responden que escasean los medicamentos e insumos.

“Muchísimo ya me endeudé en el BNF que me dio un préstamo y también los amigos que me pasan la mano. Saque un préstamo en el BNF pese a tener IPS. Eso influye mucho en la paz mental, también que no encuentro porque sí o sí estoy pendiente, va a faltar esto, y eso no te ayuda nada, te come más esta enfermedad, con eso también involucrando ese aspecto”, lamentó.

Lea más: Funcionarios de IPS denunciados por supuesta “venta” de certificados médicos

Contó que en la época del gobierno anterior gastaban aproximadamente G. 200, 300.000 promedio por quimio y cuando asumió el gobierno actual de Santiago Peña se encontraron con la falta y carencia total, como que el IPS se fue al abismo.

Salas vacías ante carencia de medicamentos

“Este miércoles pueden venir ustedes a corroborar que todos los compañeros y compañeras de guerreros y guerreras del IPS se van a manifestar, que algunos no se hacen su quimio y en el interior del país se encuentra que le falta su medicamento, y si no están unidos para comprarse, van a otra y pierde y ahí la enfermedad avanza, avanza los nódulos, el cáncer no te espera”, refirió.

Agregó que ante la falta de medicamentos e insumos, se dan muchas ausencias y son pocas las veces que están entre 50 pacientes oncológicos en una sola sala.

“No solamente en la parte oncología falta. Yo estaba internado 15 días y ahí la carencia que ahí había era insoportable, en el área de urgencia del IPS, en la unidad de adultos, en la central. Las licenciadas que decían, yo les escuchaba, ‘no vino guante. No vino leukoplast. No vino volutrol’, hasta volutrol compramos, que se usa para el suero, que se pega. Está G. 10, 11.000”, finalizó.