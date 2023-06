Chaco: pobladores exigen no ser aislados ante posibilidad de retiro de antenas de telefonía

El comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Melanio Salomón Servín Aquino, mediante una nota dirigida al comandante del Ejército, César Augusto Moreno, solicitó la rescisión del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la empresa de telefonía Tigo a inicios de junio.

La firma tiene antenas dentro de los destacamentos y puestos militares, y la decisión de poner fin al convenio obedece supuestamente a que pobladores responsabilizan a los militares por las fallas en el servicio, dejando una “mala imagen” a la institución castrense.

Las quejas de los pobladores y de la propia telefonía es que el servicio no funciona en la zona por causa de los propios militares, quienes supuestamente extraen las baterías y otros elementos de las bases en donde están las antenas para utilizarlas en beneficio propio habría sido el detonante del pedido.

La incertidumbre de los productores es si quedarán incomunicados o no, ya que las líneas de telefonía móvil son la única forma de conectarse al mundo exterior y el desmantelamiento de las antenas condenaría a la población al retraso y al aislamiento. En respuesta a las preguntas de este medio representantes de la empresa de telefonía Tigo alegaron no poseer hasta el momento una respuesta a la situación ya que no poseen una notificación oficial.

Instalación de las primeras torres

La instalación de las primeras torres de telefonía celular se realizó recién a mediados del año 2015, mediante un subsidio estatal algo que en su momento se anunció como todo un avance. El monto del subsidio estatal ascendió a más de G. 15.000 millones para proveer internet y telefonía móvil a más de 26 zonas del Chaco.

En dicho acuerdo, planearon colocar las antenas dentro de los predios y destacamentos militares para mayor seguridad de los mismos, además de que el mantenimiento quedaría a cargo de los propios militares y técnicos de la empresa de telefonía. En las zonas sin energía eléctrica se proveería de paneles solares y el acuerdo contemplaba que el internet sería gratis en la zona por dos años.

Tras ocho años de la firma del acuerdo, la zona se pudo desarrollar ya que dejaron de estar conectados por radio para finalmente tener señal, algo que ahora representaría según los pobladores un retroceso y un atropello a las libertades individuales si las antenas se vuelven a retirar.