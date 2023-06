Chaco: Comandante pide desmantelar antenas de telefonía y dejar aislados e incomunicados a pobladores

Pobladores, estancieros y habitantes de las zonas rurales de Tte. Pico, Lagerenza, 4 de mayo y otras localidades denunciaron que el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Melanio Salomón Servín Aquino, mediante una nota dirigida al comandante del Ejército, César Augusto Moreno, solicitó la rescisión del acuerdo del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Empresa de Telefonía Celular del Paraguay (TIGO), la nota está fechada al 31 de mayo.

El motivo serían las quejas hechas por los pobladores y por la propia telefonía alegando que el servicio no funciona en la zona (limítrofe entre los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) por causa de los propios militares, quienes supuestamente extraen las baterías y otros elementos de las bases en donde están las antenas para utilizarlas en beneficio propio, algo que no se pudo comprobar, pero que en palabra de los pobladores los deja incomunicados por días.

“En mi carácter de Comandante del III Cuerpo de Ejército me he comunicado en reiteradas oportunidades con los responsables de la telefonía exigiendo una explicación por escrito a las fallas permanentes del servicio y hasta la fecha no han respondido (...) recomiendo el inmediato retiro de sus materiales y equipos de los predios de los Destacamentos y Puestos Militares”, reza parte de la nota.

Los hechos en palabras del comandante es una “mala imagen de la Institución Castrense ante la población civil”.

Por su parte, los pobladores reprocharon la actitud “dictatorial” expresada por el comandante Servín ya que en la zona no poseen cobertura de otras telefonías, por lo que les es sumamente esencial conservar las mismas para comunicarse. “Muchas veces hasta para llegar a las estancias hay que guiarles telefónicamente a los camiones, vacunadores, trabajadores y demás; es imposible quedarnos desconectados”, dijo uno de los pobladores.

En cuanto a salud, uno de los pocos puestos de salud en la zona de Sierra León, el cual tiene solo una enfermera, se vale netamente de la comunicación telefónica en muchos de los casos de urgencia para asistir a enfermos o accidentados o bien para abastecerse de medicamentos y coordinar traslados, por lo que es impensable no contar con algo tan básico como señal en el celular.

Intentamos obtener respuesta y más datos del conflicto con encargados de la empresa de telefonía, pero al momento de cierre de esta nota no retornaron nuestros mensajes ni llamadas.