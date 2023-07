Gobernador electo de Boquerón afirma que gestión de agua será prioridad en su agenda

El gobernador electo de Boquerón, Harold Bergen (colorado cartista), dijo que desde el día uno de su gestión solicitará que sea analizado, verificado para que se cambie lo que se tenga que cambiar del sistema del acueducto para el Chaco para que funcione. Añadió que procurará para que se haga la reconstrucción de los 100 metros de la Fase 1 para que entre en funcionamiento.

También refirió que existe una gran necesidad de desarrollar proyectos que se enfoquen en el acopio de agua en el departamento para no depender exclusivamente del acueducto, obra terminada por el gobierno saliente al costo de US$ 130 millones y que no funciona desde hace ocho meses por graves problemas técnicos en la Fase 1 de la construcción.

“Ya estamos en conversación con la ministra del MOPC para el próximo periodo, Claudia Centurión, y tenemos varios temas importantes que administrar, como la cuestión de vialidad en muchas zonas, pero el tema del agua va a tener alta prioridad en mi gestión”, dijo Bergen.

Agregó que hay muchas aristas en el Chaco que necesitan ser desarrolladas, por lo que el trabajo planificado en agenda será arduo. La situación cíclica de la zona conlleva varios meses de sequía que suele ser extrema, intercalado con largas temporadas de lluvias, por lo que los extremos son habituales en el departamento y desafía a los gobernantes a dar una rápida respuesta a la ciudadanía y pobladores.

Silencio del MOPC

Ningún representante del MOPC se refirió a la situación del Acueducto del Chaco, que no funciona desde hace ocho meses.

La ciudadanía, por su parte, reclama que la costosa obra funcione, ya que los que sienten el impacto directamente son las comunidades vulnerables, las cuales acarrean el agua para sobrevivir y no poseen un sistema de distribución de agua segura. El 23 de diciembre del 2022 bombeó por última vez el acueducto del Chaco y desde ese entonces la obra, que ya costó más de 130 millones de dólares, está inoperativa. Tiene problemas técnicos imposibles de reparar sin una nueva licitación, cuya realización es incierta considerando el momento político.

Actualmente la obra es administrada mediante un convenio por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y funcionarios del ente dijeron que seguir reparando la obra es “tirar dinero”, ya que los remiendos son costosos y solo duran unos pocos días. Llenar los reservorios lleva semanas de bombeo, por eso cuando la obra funciona unos pocos días no se llega a zonas con Neuland o Mariscal Estigarribia, en donde también están vacíos los reservorios.