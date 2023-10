Agua en el Chaco: “No hay interés de solucionar el problema”, lamenta sacerdote

La falta de agua en el Chaco comienza a afectar la salud y bienestar de los niños, comenta el párroco local Cristóbal Acosta, quien lamenta que los proyectos del Gobierno nunca funcionen o no lleguen a término. La situación se complica ante la sequía y las familias chaqueñas sufren las consecuencias.

Los pequeños productores, especialmente del sector lácteo, mantendrán una reunión este viernes a las 19:00 en la Parroquia de Irala Fernández. El objetivo es encontrar la solución de este problema que ya afecta a este sector.

“Económicamente les afecta, porque son pequeños productores que entregan leche y en vez de entregar 100 ó 200 litros están entregando 50 litros, por lo que solicitan la asistencia del Ministerio de Agricultura”, especifica el hombre de iglesia.

No hay probabilidad de lluvia hasta fin de mes

Acosta también comenta que la gran preocupación de la población afectada es que no se pronostica lluvia hasta finales de este mes de octubre.

Promesas incumplidas

“Hay un montón de plata enterrada. Muchos de los proyectos en las comunidades no funcionan. Se hace todo lo posible e imposible para ganar la licitación, pero una vez que ganan, construyen vai vai y después no funcionan o simplemente dejan. No funciona”, se lamenta el sacerdote.

Recordó algunos de ellos, como el acueducto, las desalinizadoras y otros proyectos en las comunidades, que no dieron resultado.

“No hay un interés de solucionar de raíz todas estas cuestiones. Es la misma situación desde hace 9 años” manifestó.

Gobierno envió agua una sola vez y no dio abasto

El religioso comentó que hace un tiempo recibieron un contingente de agua enviado por el Gobierno, que llegó en caravana.

Sin embargo, esta acción se llevó a cabo una sola vez y “para colmo ni siquiera dio abasto”, lamentó.

Clases finalizarán un mes antes por falta de agua

“Vamos a tener que despedir el año lectivo un mes antes en la Escuela San José Obrero. Sólo un mes más podemos aguantar”, comentó el párroco.

Esta es una de las decisiones a las que se ven obligados a tomar. La misma deberá ser justificada ante el Ministerio de Educación.

“Si esto amerita una sanción, estamos dispuestos a asumir porque ya no podemos más”, agregó con gran decepción.

La Escuela San José Obrero cuenta con alumnos internados, que se especializan en el bachillerato técnico agropecuario, hasta donde acuden estudiantes de diferentes zonas del Chaco.

Finalmente, se refirió a los pobladores que cuentan con animales vacunos y otros que se ven en la obligación de racionar el agua que les darán a los animales.