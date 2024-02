Río Pilcomayo: emiten protocolo de acción ante inminente pico de crecidas

Esta mañana, desde la Comisión del Pilcomayo, se emitió el protocolo de acción en torno a la alerta por crecidas que, según los últimos datos, llegarían mañana a su pico máximo. Esto es a fin de que los pobladores y ribereños puedan resguardar sus bienes y, sobre todo, evacuar las zonas ribereñas para proteger vidas.

Lea más: Ante crecida del Pilcomayo advierten resguardar seguridad personal y del ganado

El río Pilcomayo tiene dos características principales, la crecida y el periodo de estiaje. En este caso la propuesta prevé paliar los efectos de la crecida en la cuenca, que, según estudios, llegará antes de lo estimado inicialmente. Actualmente, el cauce se encuentra con un pico de crecida desde el 14 de febrero con 4,24 metros en Villamontes (Bolivia). Estos picos tardan aproximadamente 35 horas en llegar a la localidad de Pozo Hondo (Paraguay).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El umbral de alerta roja para nuestro territorio nacional en la localidad de Misión La Paz (Argentina) es de 5,5 metros para una alerta roja y de Pozo Hondo es de 6,50 metros, con lo cual se debería de activar los protocolos de emergencia tanto por pobladores como instituciones involucradas a fin de salvaguardar la integridad de las personas en las riberas.

Advertencia para los pobladores ribereños

Si se detecta el nivel de alerta, en el caso de emergencia según el MOPC, la SEN (Secretaria de Emergencia Nacional) actuará y coordinará los trabajos con las demás instituciones. Instan a preparar suministros de emergencia, como alimentos y agua y tener una reserva para al menos 3 días.

Escuchar la radio o canal de televisión local para saber si hay novedades. También tener a mano sus registros de vacunación (o sepa el año en que se aplicó su última vacuna contra el tétanos). Guarde los registros de vacunación en un recipiente a prueba de agua.

También instan a retirarse de las áreas propensas a inundación: zonas bajas, cañadas, costas, etc. (no atravesar áreas inundadas y agua estancada). Alejarse de postes de tendido eléctrico, no caminar o nadar en caminos inundados, evite cruzar el cauce de los ríos.

Posterior a la inundación evitar manejar por áreas inundadas y agua estancada. No beba el agua de la inundación ni la use para lavar platos, cepillarse los dientes, o lavar o preparar alimentos. Beber agua limpia y segura. En caso de evacuación regresar solamente después de que las autoridades digan que es seguro hacerlo.

Contactos útiles

La SEN es la Institución encargada de organizar las tareas con las demás Instituciones según correspondan. Secretaría de Emergencia Nacional: (595 21) 440-997/8, (0984) 400-402; Gobernación de Boquerón: (0491) 432-051/4, (0982) 975-047; Gobernación de Presidente Hayes: (0226) 262-403 Municipalidad de Mcal. Estigarribia: (0494) 247 - 201 (0986) 660-372; Municipalidad de Boquerón: (0985) 909-850

Bomberos Filadelfia: (0986) 168 575, (0981) 112017, Neuland (0985) 911 - 500 Comisión Nacional Río Pilcomayo: (021) 212 – 360 (0981) 794 234; Hospital Filadelfia: (0491) 418 100, (0986) 735 000 Hospital Mat. Inf. Villa Choferes: (0491) 432 - 051/4 (0983) 139 – 086.