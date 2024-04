Denuncian descontratación masiva de personal de blanco en IPS de Fuerte Olimpo

El galeno afectado, quien posee más de 2 años de antigüedad en la institución, dijo que se enteró de su desvinculación por una llamada telefónica que mantuvo con la propia directora, sin que se le haya realizado sumario alguno o se le comunique con varios días de antelación, tal como lo establece el Código Laboral.

Refirió que el mismo se encontraba en la localidad de Carmelo Peralta en la mañana del lunes, regresando de unos días de vacaciones en compañía de su familia; como no podía continuar viaje hacia Fuerte Olimpo debido a las lluvias que se estaban registrando en la zona, decidió esperar por algunas horas hasta que mejoren las condiciones climáticas.

“Para mayor seguridad y como forma de prever, me comuniqué con la directora, en este caso la licenciada Sira Samaniego, informándole de la situación, esto a pesar de que mi guardia recién comenzaba en la mañana de este martes, pero la idea era adelantarme en caso de que persistan las lluvias; fue entonces cuando la mujer me comunicó vía telefónica: ‘no se preocupe, Dr. , usted ya está descontratado’, lo que efectivamente pude corroborar cuando contacté con la gente de recursos humanos del IPS central”, indicó.

El afectado dijo que todo esto se trata de una persecución política, por no comulgar con las autoridades de turno a pesar de que el mismo no ocupa ningún cargo político, y que detrás está la propia directora, quien recientemente fue puesta en el cargo a pesar de no tener una idoneidad profesional, y por el solo hecho de ser presidenta de la seccional colorada de esta población. Acusó a la mujer de ser una simple hurrera política.

Desvinculada por la web

Otra de las profesionales de blanco descontratada es la Dra. Erma Abreu, especializada en hematología; la misma dice poseer 8 años de antigüedad, y al igual que su colega Gallagher, tampoco se le hizo algún sumario por mal desempeño que justifique su salida.

“En estos momentos me encuentro de vacaciones, pero cuando el compañero afectado me comunicó que le sacaron, entonces comencé a ver mi situación atendiendo que existía un temor de parte mía que esto podía suceder, viendo la forma en la que se está manejando actualmente la institución; fue entonces cuando por medio de la web de la página oficial del IPS pude corroborar mi sospecha, pues efectivamente también me descontrataron”, dijo la profesional.

La hematóloga inicialmente era directora del IPS en esta comunidad, y a partir de enero, la removieron de dicho cargo, y no contentos con dicha determinación, los superiores ahora la dejan sin el mencionado rubro.

La afectada también menciona que su cambio se debe a una cuestión política, esto a pesar de que no ocupa cargo político alguno, sostiene. “Esta situación causa impotencia atendiendo que me perjudica de sobremanera”, dijo, al tiempo de señalar que dedicó 13 años de estudios para acceder a una especialidad, “y ahora me dejan de lado”, enfatizó.

“A cada momento escuchamos a los directivos de salud y a las autoridades de la zona decir que es difícil conseguir a los médicos especialistas que quieran trabajar en esta parte del país, y en verdad con este panorama es realmente imposible”, dijo la Dra. Abreu visiblemente afectada, por sobre todo atendiendo que la misma es oriunda de esta comunidad, adonde regresó para brindar servicios a sus compueblanos.

Otra de las personas a quienes el IPS no le renovó el contrato es un funcionario de la institución de nombre Willian Duré, persona está muy allegada al exgobernador y actual diputado José Domingo Adorno.

Versión IPS

El Instituto de Previsión Social no posee local propio en la comunidad, razón por la cual funciona en una pequeña sala cedida por el Hospital Regional, lugar adonde concurren los asegurados para las consultas médicas y poder retirar medicamentos.

La nueva directora Sira Samaniego, licenciada en obstetricia, al tiempo de negar de forma categórica la acusación en su contra realizada por el Dr. René Gallagher, dijo que nada tiene que ver en la no renovación de contratos de estas personas, lo que sucedió es que terminaron sus contratos y no se les renovó, “y esa decisión no depende de mí”, refirió.

“El día 30 de marzo recibí un informe de parte de los responsables de la dirección de recursos humanos del nivel central, donde se me informa que estos personales fueron descontratados, y que proceda a comunicar a los afectados, eso era toda mi participación; si estas personas creen estar en sus derechos, tienen toda la libertad de recurrir a las instancias que crean necesario”, sostuvo.