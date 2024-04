Chaco: Ley “Hambre cero” complica panorama para los alumnos del Chaco

Tras la aprobación de la ley conocida como “hambre cero” la situación de los alumnos en el departamento de Boquerón que recibían el almuerzo escolar es incierta. Muchos niños están sin el beneficio alimenticio y los comedores abandonados forman parte del panorama educativo desde el año pasado.

Se suma a esto que la Gobernación de Boquerón entró recién en proceso de licitación por el periodo 2024. Asimismo, los municipios de Boquerón alegan no poseer recursos suficientes para sostener la alimentación estudiantil a largo plazo y la demanda es enorme.

Dificultades de larga data

Miguel Del Puerto, Secretario de Educación del departamento de Boquerón, mencionó que a la fecha tuvieron serios retrasos burocráticos para iniciar la licitación del almuerzo escolar. Agregó que tienen la expectativa de que, con la nueva Ley, puedan ofrecer por más tiempo el almuerzo escolar. Comentó que normalmente solo pueden cumplir con este compromiso durante cortos períodos de tiempo.

“El MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) nos exige ahora darle al 100% a las escuelas nativas, pero hay otras escuelas que están más cercanas y con más alumnos por lo que hay que reordenar cómo alcanzar a todos los alumnos, ya que el presupuesto es limitado” dijo.

Del Puerto agregó que la nueva ley igualmente les deja poco margen de maniobras, pero que tratarán de cumplir con los alumnos. Efectivamente, muchos de los municipios del Chaco hace varios periodos tienen problemas de liquidez para alcanzar a todos los alumnos de la zona. Los municipios de Mariscal Estigarribia y Filadelfia debían seleccionar la forma en la que los recursos, que promediaban un poco más de G. 300 millones, alcancen a miles de alumnos.

Dudan de aplicabilidad al 100% del proyecto

Hambre cero en las escuelas supuestamente permitirá cubrir al 100% de los estudiantes durante los 180 días del año lectivo. “Si podemos producir alimentos para 80 millones de personas no puede ser que no podamos alimentar a 1.300.000 niños, no hay excusa para eso. Estoy seguro de que podemos y vamos a hacerlo”, alegó en su discurso de presentación el presidente Santiago Peña.

Asimismo, precisó que existen 1,3 millones de estudiantes dentro del sistema escolar; sin embargo, en promedio solamente alrededor del 5% recibe el almuerzo durante todo el año lectivo.