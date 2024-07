MEC: El RUE ayudará a construir una educación de calidad

El comunicado del MEC informa además que, los datos generados con el RUE ayudarán a generar las más eficientes Políticas de Estado. Igualmente, se expresa que con el mismo se busca modernizar la gestión de información educativa en Paraguay

Polémicas en torno al formulario

El Ministro Enrique Riera en principio había afirmado que completar el formulario del RUE no es obligatorio. Sin embargo, la directora general de Planificación del MEC, Celeste Mancuello, aseguró que quienes no lo completenno podrán inscribirse en ninguna institución el siguiente año lectivo, pues no estarán en el sistema. Si bien la funcionaria no quiso utilizar el término obligatorio, el estudiante no tiene la opción de negarse. Por lo, finalmente no se sabe si es o no obligatorio o si existirán “sanciones” para quienes no llenen el censo.

A raíz de eso, muchos padres se han manifestado en contra del RUE, pues aseguran que viola los derechos constitucionales al consultar cuestiones muy privadas y detalladas del entorno familiar. Además expresaron que la educación es un derecho y ningún formulario debería impedir que los niños accedan a ella.

MEC insta a completar formulario RUE

El Ministerio de Educación insta a las familias a completar el formulario Registro Único del Estudiante, para “construir oportunidades que aseguren la educación de calidad que anhelamos”. Además extiende el plazo hasta el 15 de diciembre.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación y Cultura aseguró que todos los datos cargados en el sistema informático están seguros en el datacenter del MEC, al cual solo los funcionarios debidamente autorizados pueden acceder.

Al mismo tiempo, insta a las familias y la sociedad a completar el formulario Registro Único del Estudiante RUE, pues “contribuirá a la construcción de oportunidades que aseguren la educación de calidad que anhelamos todos”.

Además, se informa que se extiende el plazo de implementación del RUE hasta el 15 de diciembre de 2016 a fin de facilitar y agilizar el registro de la totalidad de los estudiantes matriculados en instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada.

Por otra parte, el MEC declara que la entrega del formulario es sin costo alguno, por lo que solicita a los ciudadanos a denunciar en caso de solicitud de cobro, a las líneas 0800114975 y el celular con WhatsApp 0984592785 de 07:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, para realizar denuncias.

Según el mismo documento emitido por el MEC, la información recabada con el RUE se utilizará, principalmente, para los siguientes fines:

l Construir el historial escolar del estudiante, datos curriculares a los que podrán acceder los padres.

l Desarrollar e implementar políticas públicas en educación a partir de los datos demográficos, académicos y de salud de cada uno de los alumnos insertos en el sistema educativo nacional, así como las características socioeconómicas de los hogares y su entorno.

l Identificar a quienes no disponen de certificado de nacimiento y/o cédula de identidad, para proveerles la documentación.

l Optimizar la inversión en programas, tales como: Kits de útiles escolares, dotación de textos, boleto estudiantil, becas.

l Disponer de información sobre los estudiantes indígenas, sus necesidades educativas y garantizar una educación diferenciada a los pueblos originarios acorde a lo consagrado en la Constitución Nacional y la Ley de Educación Indígena.

l Identificar a los potenciales postulantes del Programa de Beca

l Dimensionar la cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales.

l Dimensionar la cantidad de estudiantes que residen lejos de una institución educativa y que no disponen de medios de transporte para la facilitarles el trasporte.

El Ministro Enrique Riera en principio había afirmado que completar el formulario del RUE no es obligatorio. Sin embargo, días después, La directora general de Planificación del MEC, Celeste Mancuello, aseguró que quienes no lo completen sencillamente no podrán inscribirse en ninguna institución el siguiente año lectivo, pues no estarán en el sistema. Si bien la funcionaria no quiso utilizar el término obligatorio, el estudiante no tiene la opción de negarse. Por lo, finalmente no se sabe si es o no obligatorio o si existirán “sanciones” para quienes no llenen el censo.

A raíz de eso, muchos padres se han manifestado en contra del RUE, pues aseguran que viola los derechos constitucionales al consultar cuestiones muy privadas del entorno familiar. Además expresaron que la educación es un derecho y ningún formulario debería impedir que los niños accedan a ella.